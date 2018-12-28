Hava durumu bugün Ankara İzmir İstanbul hava durumu Meteoroloji kar yağışı uyarısı
Hava durumu bugün nasıl olacak? 28 Aralık Ankara İzmir İstanbul hava durumu Meteoroloji kar yağışı uyarısı haberimizde yer alıyor. Güncel hava durumu nasıl? 5 günlük ve 15 günlük hava durumu raporu merak ediliyor. Hafta sonu hava nasıl olacak? Aralık ayının son dönemlerini yaşarken kar yağışı bazı illerimizde etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika kritik hava durumu ve kar yağışı uyarıları peş peşe gelmeye devam ediyor. Aralık ayının son günlerine geldiğimiz bu günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, İstanbul'da yağması beklenen kar, kendini kısa süreliğine göstermesine rağmen beklentileri karşılamadı. Vatandaşlar konuyla ilgili 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak' sorusunu oldukça fazla aratıyorlar. Başkent Ankara'da da bugün parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. İç anadolu bölgesinde don ve buzlanma bekleniyor. Dün birçok ilimizde okulların tatil edildiği haberi gelmişti. Hal böyle iken yurt genelinde yine kar yağışının etkili olacak ancak hafta sonu olmasından dolayı bireyler 'hafta sonu kar yağacak mı' sorusuna yanıt arıyorlar. Tüm bu soruların cevaplarını sizler için hazırladık... Ocak ve Şubat ayında da kar görünüyor. Marmara için ara ara kar dalgaları olabilecek gibi görünüyor. Bu hafta sonuna baktığımızda sıfırın altında soğuklar devam ediyor. Doğu Anadolu'da yağışlar kısmen ara verecek.
Hava durumu bugün Ankara İzmir İstanbul hava durumu Meteoroloji kar yağışı uyarısı nasıl olacak? İl il hava durumu raporu merak ediliyor. 5 günlük ve 15 günlük hava durumu raporu araştırılıyor. Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar yağışı nerelerde yağacak? Yılın son hafta sonu soğuk. Ocak'a doğru ilerliyoruz ama bu yıl Anadolu bölgesi için de kar yağışı fazla. Anadolu kara doyacak. Ocak ve Şubat ayında da kar görünüyor. Marmara için ara ara kar dalgaları olabilecek gibi görünüyor. Bu hafta sonuna baktığımızda sıfırın altında soğuklar devam ediyor. Doğu Anadolu'da yağışlar kısmen ara verecek. Dolayısıyla hava sıcaklığı - 15 derecelere inebilecek. Yağış bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da, orta ve batı bölgelerden ayrılıyor. Hafta sonuna ilerlerken, yağışlar gelecek. İç Anadolu'ya kar yağacak. Marmara yeni yılı yağmurla karşılayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Samsun, Ordu, Tokat, Tunceli ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…
HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Samsun, Ordu, Tokat, Tunceli ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Trakya ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Yılın son hafta sonu soğuk. Ocak'a doğru ilerliyoruz ama bu yıl Anadolu bölgesi için de kar yağışı fazla. Anadolu kara doyacak. Ocak ve Şubat ayında da kar görünüyor. Marmara için ara ara kar dalgaları olabilecek gibi görünüyor. Bu hafta sonuna baktığımızda sıfırın altında soğuklar devam ediyor. Doğu Anadolu'da yağışlar kısmen ara verecek. Dolayısıyla hava sıcaklığı - 15 derecelere inebilecek. Yağış bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da, orta ve batı bölgelerden ayrılıyor. Hafta sonuna ilerlerken, yağışlar gelecek. İç Anadolu'ya kar yağacak. Marmara yeni yılı yağmurla karşılayacak
5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
ZİRAİ DON UYARISI: Zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara ve Ege Bölgesi kıyı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde hafif, iç kesimlere doğru ise orta kuvvette zirai don riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir..
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BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimleri ile Trakya çevrelerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 9°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELI °C, 7°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 0°C
Parçalı bulutlu
IZMIR °C, 9°C
Az bulutlu
MANISA °C, 8°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 9°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 13°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AKSARAY °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
CANKIRI °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKISEHIR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BARTIN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
BOLU °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Bölgenin kıyı kesimlerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 2°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile sabah saatlerinde Tunceli ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kar, Van, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde ise yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 1°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde kar yağışlı
ERZURUM °C, -3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
IĞDIR °C, 5°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, -4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 4°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZIANTEP °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
SIIRT °C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
DENİZLERDE HAVA
Batı ve Orta Akdeniz'de fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu; Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege' de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), güneyi kuzeybatıdan 5 (40 km/sa), Güney Ege' de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (10-30 km/sa), güneyi akşam saatlerine kadar 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, akşam saatlerine kadar güney Ege’nin güneyi 1,5 ila 2,5m Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ilk saatlerde sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-70 km/sa), öğleden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz'de Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), batısı kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-70 km/sa), öğleden sonra geneli 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, öğle saatlerine kadar Batı ve Orta Akdeniz'de 3,0 ila 4,0m Görüş: İyi, yağış anında orta; fırtınada zayıf.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu ve kar yağışlı, Rüzgâr: batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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