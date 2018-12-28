Hava durumu bugün Ankara İzmir İstanbul hava durumu Meteoroloji kar yağışı uyarısı nasıl olacak? İl il hava durumu raporu merak ediliyor. 5 günlük ve 15 günlük hava durumu raporu araştırılıyor. Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar yağışı nerelerde yağacak? Yılın son hafta sonu soğuk. Ocak'a doğru ilerliyoruz ama bu yıl Anadolu bölgesi için de kar yağışı fazla. Anadolu kara doyacak. Ocak ve Şubat ayında da kar görünüyor. Marmara için ara ara kar dalgaları olabilecek gibi görünüyor. Bu hafta sonuna baktığımızda sıfırın altında soğuklar devam ediyor. Doğu Anadolu'da yağışlar kısmen ara verecek. Dolayısıyla hava sıcaklığı - 15 derecelere inebilecek. Yağış bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da, orta ve batı bölgelerden ayrılıyor. Hafta sonuna ilerlerken, yağışlar gelecek. İç Anadolu'ya kar yağacak. Marmara yeni yılı yağmurla karşılayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Samsun, Ordu, Tokat, Tunceli ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son gelişmeler star.com.tr’de…

HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop, Samsun, Ordu, Tokat, Tunceli ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Trakya ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Yılın son hafta sonu soğuk. Ocak'a doğru ilerliyoruz ama bu yıl Anadolu bölgesi için de kar yağışı fazla. Anadolu kara doyacak. Ocak ve Şubat ayında da kar görünüyor. Marmara için ara ara kar dalgaları olabilecek gibi görünüyor. Bu hafta sonuna baktığımızda sıfırın altında soğuklar devam ediyor. Doğu Anadolu'da yağışlar kısmen ara verecek. Dolayısıyla hava sıcaklığı - 15 derecelere inebilecek. Yağış bugün Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da, orta ve batı bölgelerden ayrılıyor. Hafta sonuna ilerlerken, yağışlar gelecek. İç Anadolu'ya kar yağacak. Marmara yeni yılı yağmurla karşılayacak

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ZİRAİ DON UYARISI: Zirai faaliyetlerin devam ettiği Marmara ve Ege Bölgesi kıyı kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde hafif, iç kesimlere doğru ise orta kuvvette zirai don riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir..

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimleri ile Trakya çevrelerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 9°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELI °C, 7°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 0°C

Parçalı bulutlu

IZMIR °C, 9°C

Az bulutlu

MANISA °C, 8°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 9°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AKSARAY °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

CANKIRI °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BARTIN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Bölgenin kıyı kesimlerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimleri ile Tokat çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 2°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile sabah saatlerinde Tunceli ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle kar, Van, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde ise yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 1°C

Çok bulutlu ve sabah saatlerinde kar yağışlı

ERZURUM °C, -3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

IĞDIR °C, 5°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, -4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 4°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZIANTEP °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

SIIRT °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Batı ve Orta Akdeniz'de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu; Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege' de kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), güneyi kuzeybatıdan 5 (40 km/sa), Güney Ege' de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (10-30 km/sa), güneyi akşam saatlerine kadar 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, akşam saatlerine kadar güney Ege’nin güneyi 1,5 ila 2,5m Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ilk saatlerde sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-70 km/sa), öğleden sonra 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz'de Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), batısı kuzeybatıdan 6 ila 8 (50-70 km/sa), öğleden sonra geneli 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, öğle saatlerine kadar Batı ve Orta Akdeniz'de 3,0 ila 4,0m Görüş: İyi, yağış anında orta; fırtınada zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu ve kar yağışlı, Rüzgâr: batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.