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Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 32 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturmasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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