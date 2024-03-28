Hava Kuvvetlerinin tanker uçağı Romanya hava sahasında NATO uçağına yakıt ikmali yaptı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Güvence Tedbirleri kapsamında NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya hava sahası üzerinde yakıt ikmali yapıldı." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, yakıt ikmalinden görüntülere de yer verildi.
NATO Güvence Tedbirleri kapsamında NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya hava sahası üzerinde yakıt ikmali yapıldı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 28, 2024
Within NATO Assurance Measures, ���� AF KC-135R Stratotanker provided aerial refueling to NATO... pic.twitter.com/D3rhzr24pM