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Hava Kuvvetlerinin tanker uçağı Romanya hava sahasında NATO uçağına yakıt ikmali yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya hava sahası üzerinde yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.

AA28 Mart 2024 Perşembe 15:08 - Güncelleme:
Hava Kuvvetlerinin tanker uçağı Romanya hava sahasında NATO uçağına yakıt ikmali yaptı
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Güvence Tedbirleri kapsamında NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya hava sahası üzerinde yakıt ikmali yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, yakıt ikmalinden görüntülere de yer verildi.

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