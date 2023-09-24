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''Hava Rezerv Gücü''nden yangınla mücadeleye büyük destek

Mehmetçik, son iki senede 'Rezerv Güç' olarak 27 büyük orman yangınına müdahale etti, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak ve helikopterler 2 bine yakın sorti yaptı.

AA24 Eylül 2023 Pazar 11:09 - Güncelleme:
''Hava Rezerv Gücü''nden yangınla mücadeleye büyük destek
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Milli Savunma Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "Hava Araçlarının Büyük Orman Yangınlarında Kullanılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü" kapsamında, Bakanlık tarafından 7 ilde 2 uçak ve 18 helikopterden oluşan "Hava Rezerv Gücü" oluşturuldu.

Bu kapsamda 243'ü pilot olmak üzere toplam 549 personele havadan söndürme eğitimi verildi, helikopterlerde kullanılmak üzere 2,5 ve 7,5 ton kapasiteli 34 yangın söndürme kovası ile uçaklarda kullanılmak üzere bir ton kapasiteli 250 havadan atma yangın konteyneri tedarik edildi.

Daha önce yurt dışından temin edilen kovalar, Milli Savunma Bakanlığına bağlı ASFAT AŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilerek Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi.

Rezerv güç, muhtelif bölgelerde meydana gelen 2022 yılındaki 5, bu yılın şu ana kadarki bölümünde ise 22 büyük orman yangınının söndürülmesine yönelik çalışmalara destek verdi.

Geçen seneki çalışmalarda toplam 2 uçak, 41 helikopter kullanılarak 518 sorti uçuşta 1295 ton su atan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, bu yıl orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarında 4 uçak, 72 helikopter kullanılarak 1369 sorti uçuşta 3 bin 144 ton su attı.

  • orman yangını müdahale
  • Mehmetçik
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