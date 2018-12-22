Havacı astsubayların mahrem abisi itirafçı oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 28 Kasım'da gözaltına alınan ve Ankara bölgesindeki astsubayların sorumlu öğretmeni olduğu belirlenen Ömer İ. itirafçı oldu. Şüphelinin beyanları doğrultusunda, örgüt üyesi olduğu değerlendirilen 54 kişi daha tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan ve örgütle bağını itiraf eden Ömer İ. hakkında iddianame düzenlendi.

FETÖ'nün Hava Kuvvetlerindeki astsubay mahrem yapılanmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, astsubayları sevk ve idare etmek üzere Ocak 2016'ya kadar Adil Öksüz'e bağlı batı ve doğu bölgeleri olmak üzere ikili bir sivil yapılanma tesis edildiğine yer verilen iddianamede, bu oluşumun Ocak 2016'dan sonra Kemal Batmaz'a bağlandığı kaydedildi.

İddianamede, "batı" yapılanması sahasının Eskişehir, İzmir, Konya ve Kütahya, "doğu" yapılanmasının ise Ankara, Amasya, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri ve Malatya bölgesini kapsadığı saptandı.

Hava Kuvvetleri astsubay yapılanmasında mahrem yapı mensupları ve askeri personelin örgütsel faaliyetler için operasyonel hat olarak tabir edilen faklı kişiler üzerine kayıtlı GSM hatları, ankesör kartları, birinci derece yakın akrabalarına ait şahsi GSM hatları kullandıklarının anlaşıldığına yer verilen iddianamede, şüpheli Ömer İ'nin, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanması içerisinde Ankara bölgesinde astsubaylardan sorumlu öğretmen pozisyonunda olduğu vurgulandı.

Ömer İ'nin, başka biri üzerine kayıtlı hattı operasyonel hat olarak kullandığına dikkati çekilen iddianamede, şüphelinin, hakkında işlem yapılan diğer zanlıların kendi üzerlerine kayıtlı ve operasyonel telefonlarıyla irtibatının tespit edildiği belirtildi.

Eşinin adına kayıtlı telefon hattında da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock tespit edilen Ömer İ'nin, FETÖ ile irtibatlı dershanelerde çalıştığı da ortaya çıkarıldı.

"Hizmete hazırım"

İddianameye göre, soruşturma aşamasındaki savunmasında örgüt içinde faaliyet yürüttüğünü kabul eden Ömer İ, şu ifadeleri kullandı:

"Bunun bir hata olduğunu kabul ediyorum. Yaşadığımız süreçte bu yapının artık bir dini yapı ve cemaat olmaktan çıkıp örgütsel faaliyet yürüten, kendi ülkesine ihanet eden bir yapı olduğunu gördüm. Bu nedenle devletime bildiğim her şeyi anlatmaya karar verdim. Devletin bekası için her zaman hizmet etmeye hazır olduğumun bilinmesini istiyorum."

İçine düştüğü manevi boşluk ve örgüte mensup bazı kişilerin, işsiz kaldığı dönemde yardımcı olmalarının yapıya sempatiyle bakmasına neden olduğunu anlatan Ömer İ, "Ben bu TSK mensupları ile sadece manevi olarak sohbetler yaptım." beyanında bulundu.

Ömer İ, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini de bildirdi.

İddianamede, itiraflarda bulunan Ömer İ'nin, örgütle irtibatlı 54 kişiyi teşhis ettiği belirtildi.

Ömer İ'nin, terör örgütü yöneticisi olduğu anlaşılmakla cezalandırılmasına karar verilmesi istenen iddianame, mahkemeye gönderildi.

İtirafçı olan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Ömer İ, tutuksuz yargılanmak serbest bırakıldı.