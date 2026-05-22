  Havacılık, bilim ve sanayide yeni dönem! Türkiye ve İngiltere arasında stratejik anlaşma
Havacılık, bilim ve sanayide yeni dönem! Türkiye ve İngiltere arasında stratejik anlaşma

Türk ve İngiliz firmaları, havacılıkta karbonsuzlaşma hedefiyle İngiltere'nin sürdürülebilir jet yakıtının Türk teknolojisiyle üretilmesine yönelik anlaşmaya imza attı. Anlaşma kapsamında ayrıca iki ülke arasında bilim, mühendislik, sanayi, havacılık ve çevre alanında işbirliğinin güçlendirileceği vurgulandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın katılımıyla, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris'in ev sahipliğinde, iki ülke arasında bilim, mühendislik, sanayi, havacılık ve çevre alanında işbirliğini güçlendirmek için stratejik bir anlaşma imzalandı.

EKİPMAN TEDARİKİNİ KAPSIYOR

Sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) sektöründe faaliyet gösteren Bristol merkezli İngiliz firması Firefly, Türk mühendislik ve teknoloji firması Altaca Enerji ile İngiltere'de kurulacak tesislerinin teknoloji ve ekipman tedarikini kapsayan bir ortaklığa gitti.

Bu doğrultuda Türk firması, organik atıkları biyo-petrole dönüştürerek sürdürülebilir havacılık yakıtı üretim sürecinin ilk ve en kritik aşamasını (upstream) oluşturan CatLiq hidrotermal sıvılaştırma teknolojisine dayalı tesisleri projelendirecek, ana ekipmanlarını imal edecek ve kurulumunu sağlayacak.

İki firmanın yapacağı çalışma fosil yakıtlara alternatif olacak, sürdürülebilir havacılık yakıtlarının küresel istikrarsızlıklardan etkilenmeden yerel ve uygun maliyetlerle üretimine imkan tanıyacak.

