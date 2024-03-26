Havacılıkta 'Altın Çağ'! Bayraktar TB3 SİHA, testi başarıyla tamamladı

Türkiye, savunma sanayiinde attığı adımlarla uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Yerli ve milli imkanlarla üretimi gerçekleştirilen silahlı insansız hava araçları (SİHA) tarafından çeşitli ülkelerdeki savaş alanlarında kaydedilen başarı göze çarpıyor.

Katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak TB3 SİHA, bir testi daha başarıyla tamamladı.

25'NCİ TESTTEN DE GEÇTİ



İlk uçuşunu 27 Ekim tarihinde yaptıktan sonra art arda performans testlerinden geçen Bayraktar TB3 SİHA, 20'nci Sistem Tanımlama Performans Testi'ni de başarıyla tamamladı.

TOPLAM UÇUŞ SAATİ 196 SAAT



Bayraktar TB3'ün toplam uçuş saati ise 196 saate ulaştı.

HAVACILIKTA 'ALTIN ÇAĞ'



BAYKAR Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Havacılığının Altın Çağı Bayraktar TB3 25. Test Uçuşu" dedi.

Selçuk Bayraktar o anlara ilişin görüntülere de yer verdi.

TB3 24 SAAT HAVADA KALABİLİYOR



Kısa süre içerisinde Bayraktar TB2 üzerinden geliştirilen Bayraktar TB3; katlanabilir kanatlara, SATCOM faydalı yüküne, 1450 kilogram kalkış ağırlığına, 24 saat havada kalış süresine, 6 adet silah istasyonuna ve yüksek irtifada görev yapabilme yeteneğine sahip.

ÇOK UZUN MESAFEDEN KUMANDA EDİLEBİLECEK



Bayraktar TB3'ün sahip olacağı kabiliyetler, bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak.

Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek.

Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.