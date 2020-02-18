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Rus uçağı iniş takımları açılmayınca panik yaşandı

Berlin'den Moskova'ya uçuş gerçekleştiren Rus SSJ-100 tipi yolcu uçağı, ön takımları açılmayınca havada panik anları yaşandı.

IHA18 Şubat 2020 Salı23:56 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 23:56

Almanya’nın başkenti Berlin’den havalanan Rus yapımı SSJ-100 tipi yolcu uçağı, Moskova’da bulunan Vnukovo Havaalanı’na inişe geçtiği sırada ön takımları açılmadı. Bunun üzerine pilot, Moskova semalarında tur atmaya başlayarak iniş takımlarının açılması için denemeler yaptı. Havaalanında acil koduyla hazırlıklar yapılırken Rusya Acil Durumlar Bakanlığı bölgeye gönderilmek üzere ek ekiplerin hazırlandığını açıkladı. Pilotun son denemesinden sonra Rus uçağının ön takımları açıldı. Uçağın sorunsuz bir şekilde havaalanına indiği açıklandı. Yerel saatle 21.20’de havaalanına inmesi gereken uçak, 22.23’te iniş yapabildi.

Rus bakan yolcular arasındaydı

Uçakta Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov’un da bulunması tedirginliği arttırdı. Uçağın inişiyle birlikte yolcular tahliye edilirken yaşanan teknik sorunun araştırılması için uçağın hangara çekilmesinin ardından incelemelerde bulunulacağı açıklandı.

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