Havadan tespit karadan ceza

İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önleme amacıyla başlattığı 100 günlük eylem planı kapsamında Başkent’te jandarma ekipleri, trafiğin yoğun olduğu güzergah ve kavşaklarda helikopterle trafik denetimi yaptı. Denetimlerde, kural ihlali yapanları havadan tespit eden jandarma ekipleri, bu araçları uygulama noktalarına bildirdi.

67 ARACA CEZA

Kontrol noktasındaki güvenlik güçleri de hem helikopterdeki ekipler tarafından hem de drone yardımıyla kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülerecezai işlem uyguladı. Denetimlerde, sağ şerit veya bankette uygunsuz bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, hız sınırını aşma, zorunlu haller dışında duraklamak gibi ihlallerin önlenmesi başta olmak üzere ana arterlerde trafiği aksatacak durum ve ihlallere daha hızlı müdahale edilmesi amaçlandı. Havadan yapılan tespitlerde 67 araca, kural ihlalinden 15 bin 885 lira ceza uygulandı. 23 araç trafikten men edildi, 835 araç kontrolden geçirildi.