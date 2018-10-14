Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Havadan tespit karadan ceza

Helikopterle trafik denetimi gerçekleştiren jandarma ekipleri, kuralları ihlal eden sürücüleri uygulama noktalarına bildiriyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önleme amacıyla başlattığı 100 günlük eylem planı kapsamında Başkent’te jandarma ekipleri, trafiğin yoğun olduğu güzergah ve kavşaklarda helikopterle trafik denetimi yaptı. Denetimlerde, kural ihlali yapanları havadan tespit eden jandarma ekipleri, bu araçları uygulama noktalarına bildirdi. 

67 ARACA CEZA     

Kontrol noktasındaki güvenlik güçleri de hem helikopterdeki ekipler tarafından hem de drone yardımıyla kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülerecezai işlem uyguladı. Denetimlerde, sağ şerit veya bankette uygunsuz bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme-makas atma, hatalı sollama, hız sınırını aşma, zorunlu haller dışında duraklamak gibi ihlallerin önlenmesi başta olmak üzere ana arterlerde trafiği aksatacak durum ve ihlallere daha hızlı müdahale edilmesi amaçlandı. Havadan yapılan tespitlerde 67 araca, kural ihlalinden 15 bin 885 lira ceza uygulandı. 23 araç trafikten men edildi, 835 araç kontrolden geçirildi.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ankara´nın başkent olması - Tarihte bugün 13 Ekim 1923

Ankara´nın başkent olması - Tarihte bugün 13 Ekim 1923

Dünden bugüne Ankara

Dünden bugüne Ankara

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Instagram'dan büyük yenilik!

Instagram'dan büyük yenilik!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA