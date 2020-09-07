İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Eylül 2020 Pazartesi / 19 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4652
  • EURO
    8,8266
  • ALTIN
    462.892
  • BIST100
    1092.73
Güncel

Havai fişek kullanımı Kadıköy'de yasaklandı

Kadıköy'de Belediye Meclisi tarafından havai fişek kullanımını yasakladı.

AA07 Eylül 2020 Pazartesi 14:17 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 14:17
ABONE OL

Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, meclis toplantısında gündeme getirilen havai fişek kullanımının yasaklanması ve sağlık çalışanlarından nikah işlem ücreti alınmaması konuları oy birliğiyle kabul edildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün teklif ettiği havai fişek kullanımının yasaklanmasıyla ilgili açıklamada bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, bugüne kadar hiçbir etkinliklerinde havai fişek gösterisi yapmadıklarını kaydetti.

Odabaşı, "Bundan sonrası için de Kadıköy'de kullanılmaması adına, bugün eylül ayı ilk meclis toplantımızda gündemimize aldık. Tüm siyasi parti meclis üyelerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.