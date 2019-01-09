HAVAİST’te sefer sayısı 140’a çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Otobüs AŞ’ye ait HAVAİST’in seferleri, İstanbul Havalimanı’ndaki yolcu ve çalışanların ulaşım ihtiyaçları dikkate alınarak arttırılıyor. Karar, Türk Hava Yolları’nın (THY) 9 - 10 Ocak 2019 tarihinden itibaren İstanbul Havalimanı’ndaki mevcut uçuşlarını karşılıklı olarak artıracak olması nedeniyle alındı.

HAVAİST’te, 10 Ocak 2019 tarihinden itibaren otobüs ve sefer sayısı artacak. İstanbul Havalimanı’na çalışan 5 farklı hatta 30 otobüs ile günlük sefer sayısını ek seferlerle birlikte 140’a çıkartacak. Buna bağlı olarak otobüs hareket saatlerinde ise güncellemeye gidilecek.



Hatlar, İstanbul genelinde 16 ilçe sınırı içerisinde 21 merkezden yolcu alabilecek şekilde belirlendi. THY, TUHİM, İETT, İGA, BELBİM ile birlikte yapılan çalışmalar kapsamında planlanan 21 lokasyon; Metro, Metrobüs, Otobüs, Minibüs, Otogarlar ve Deniz Ulaşımı ile entegrasyon dikkate alınarak tespit edildi.



Buna göre; Taksim - Beşiktaş -Yeni Havalimanı Hattı (İST-19) (Gidiş-Dönüş), Yenikapı-Bakırköy -Yeni Havalimanı ( İST-1) (Gidiş Dönüş), Kozyatağı Metro - Yeni Havalimanı Hattı (İST-7) (Gidiş Dönüş) ve TÜYAP - Bahçeşehir Yeni Havalimanı (İST-2) (Gidiş Dönüş), 15 Temmuz Demokrasi (Esenler) Otogarı - Alibeyköy Cep Otogarı - İstanbul Havalimanı Hattı (Gidiş Dönüş) hatlarının sefer saatleri yeniden düzenlendi.

Uygulama kapsamında, ihtiyaç halinde ek seferler de düzenlenecek. HAVAİST İstanbul Havalimanı taşımacılığında, ödemeler sadece İstanbulkart üzerinden yapılabiliyor.



HAVAİST otobüs sefer bilgileri ve hareket saatlerindeki güncellemeleri şu şekilde olacak:



HAVAİST HAT DÜZENLEMESİ



 Taksim(Abdülhak Hamit Caddesi) - Beşiktaş -İstanbul Havalimanı Hattı

(İST-19) (Gidiş Dönüş)

• Taksim- Abdülhak Hamit Caddesi

• Beşiktaş İETT Peronlar

• Zincirlikuyu-Metrobüs

• 4. Levent Metro

• İstanbul Havalimanı

Hat Bilgisi: 46 KM TEK YÖN - 100 DAKİKA (Ort.) - 7 Araç



TAKSİM İSTANBUL HAVALİMANI HAREKET SAATLERİ TAKSİM BEŞİKTAŞ İETT Peronlar ZİNCİRLİKUYU Metrobüs 4.LEVENT Metro



07:30 06:10 06:15 06:25 06:35

08:20 06:30 06:35 06:45 06:55

09:10 07:30 07:40 07:50 08:05

09:50 08:00 08:10 08:20 08:35

10:10 08:20 08:30 08:40 08:55

10:30 08:40 08:50 09:00 09:15

11:00 09:10 09:20 09:30 09:45

14:30 12:20 12:30 12:40 12:50

16:30 14:20 14:30 14:40 14:50

19:00 16:40 16:50 17:00 17:15

19:40 17:30 17:40 17:50 18:05

20:10 18:20 18:30 18:40 18:55

20:40 18:40 18:50 19:00 19:15

21:40 19:20 19:30 19:40 19:55



 Yenikapı-Bakırköy - İstanbul Havalimanı ( İST-1) (Gidiş Dönüş)



• Yenikapı İDO

• Bakırköy İDO

• Yenibosna-Kuleli

• Başakşehir-Metrokent

• İstanbul Havalimanı



Hat Bilgisi: 61 KM TEK YÖN - 90 DAKİKA (Ort.) - 6 Araç



YENİKAPI İDO İSTANBUL HAVALİMANI HAREKET SAATLERİ YENİKAPI İDO BAKIRKÖY SAHİL-İDO YENİBOSNA KULELİ BAŞAKŞEHİR METROKENT



07:30 06:00 06:15 06:30 06:45

08:20 06:40 06:55 07:10 07:30

09:10 07:40 07:55 08:10 08:30

09:40 08:00 08:15 08:30 09:00

10:20 08:20 08:35 08:50 09:15

10:50 09:00 09:15 09:30 09:50

14:30 12:20 12:35 12:50 13:10

16:40 14:20 14:35 14:50 15:10

19:00 16:40 16:55 17:10 17:35

19:30 17:20 17:35 17:50 18:15

20:10 18:10 18:25 18:40 19:05

20:40 18:40 18:55 19:10 19:35

21:40 19:20 19:35 19:50 20:10



 Kozyatağı Metro - İstanbul Havalimanı Hattı (İST-7) (Gidiş Dönüş)



• Kozyatağı Metro

• Ümraniye-Tepeüstü

• Kavacık Köprüsü

• İstanbul Havalimanı



Hat Bilgisi: 62 KM TEK YÖN - 100 DAKİKA (Ort.) - 4 Araç



KOZYATAĞI METRO İSTANBUL HAVALİMANI HAREKET SAATLERİ KOZYATAĞI METRO ÜMRANİYE TEPEÜSTÜ KAVACIK KÖPRÜSÜ



07:50 06:00 06:15 06:30

08:40 06:40 06:55 07:10

09:30 07:40 08:00 08:30

10:30 08:20 08:30 08:45

14:30 12:10 12:20 12:30

16:40 14:20 14:30 14:40

18:50 16:30 16:40 16:50

19:40 17:30 17:40 17:55

20:30 18:20 18:35 18:55

21:40 19:30 19:45 20:00



 TÜYAP - Bahçeşehir İstanbul Havalimanı ( İST-2) (Gidiş Dönüş)



• TÜYAP

• Beylikdüzü- Cumhuriyet

• Beylikdüzü- Marmara Park

• Bahçeşehir- Merkez

• İstanbul Havalimanı



Hat Bilgisi: 61 KM TEK YÖN - 110 DAKİKA (Ort.) - 4 Araç



TÜYAP İSTANBUL HAVALİMANI HAREKET SAATLERİ TÜYAP BEYLİKDÜZÜ CUMHURİYET BEYLİKDZÜ MARMARA PARK BAHÇEŞEHİR MERKEZ



07:50 06:00 06:10 06:15 06:30

08:40 06:40 06:50 06:55 07:10

09:30 07:40 07:50 07:55 08:10

10:30 08:20 08:30 08:35 08:50

14:30 12:10 12:20 12:25 12:40

16:40 14:20 14:30 14:35 14:50

19:00 16:30 16:40 16:45 17:00

19:40 17:30 17:40 17:45 18:00

20:30 18:20 18:30 18:35 18:50

21:40 19:30 19:40 19:45 20:00



 15 Temmuz Demokrasi Otogarı – Alibeyköy Cep Otogarı-

İstanbul Havalimanı ( İST- ) (Gidiş Dönüş)



• 15 Temmuz Demokrasi Otogarı

• Alibeyköy Cep Otogarı

• Hasdal

• Göktürk (Emniyet Amirliği)

• İstanbul Havalimanı



Hat Bilgisi: 48 KM TEK YÖN - 90 DAKİKA (Ort.) - 6 Araç



15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI İSTANBUL HAVALİMANI HAREKET SAATLERİ ESENLER OTOGAR OTOGAR YOLU ALİBEYKÖY CEP OTOGARI HASDAL GÖKTÜRK EMNİYET AMİRLİĞİ



07:50 06:10 06:15 06:35 06:40 06:50

08:40 06:50 06:55 07:15 07:25 07:40

09:20 07:50 07:55 08:15 08:20 08:30

10:10 08:10 08:15 08:35 08:40 08:50

10:40 08:30 08:35 09:00 09:05 09:15

11:00 09:10 09:15 09:35 09:40 09:50

14:40 12:30 12:35 12:55 13:00 13:10

16:40 14:40 14:45 15:05 15:10 15:20

18:40 16:50 16:55 17:20 17:25 17:35

19:10 17:40 17:45 18:10 18:15 18:25

19:40 18:10 18:15 18:40 18:45 18:55

20:30 19:00 19:05 19:30 19:35 19:45

21:40 19:30 19:35 20:00 20:05 20:15



HAVAİST HAT - FİYAT TARİFESİ



Yenikapı İDO-Bakırköy-İstanbul Havalimanı Hattı ( İST-1) Normal Tarife

1. Yenikapı İDO İstanbul Havalimanı 18 ₺

2. Bakırköy İDO İstanbul Havalimanı 18 ₺

3. Yenibosna Kuleli İstanbul Havalimanı 18 ₺

4. Başakşehir Metrokent İstanbul Havalimanı 18 ₺



TÜYAP-Bahçeşehir-İstanbul Havalimanı Hattı ( İST-2) Normal Tarife

1. TÜYAP İstanbul Havalimanı 21 ₺

2. Beylikdüzü-Cumhuriyet İstanbul Havalimanı 21 ₺

3. Beylükdüzü- Marmara Park İstanbul Havalimanı 21 ₺

4. Bahçeşehir-Merkez İstanbul Havalimanı 21 ₺



Kozyatağı Metro –Tepeüstü - İstanbul Havalimanı Hattı (İST-7) Normal Tarife

1. Kozyatağı-Metro İstanbul Havalimanı 25 ₺

2. Ümraniye- Tepeüstü İstanbul Havalimanı 25 ₺

3. Kavacık Köprüsü İstanbul Havalimanı 25 ₺



Taksim-Abdülhak Hamit Caddesi - Beşiktaş - İstanbul Havalimanı Hattı (İST-19) Normal Tarife

1. Taksim İstanbul Havalimanı 18 ₺

2. Beşiktaş İETT Peronlar İstanbul Havalimanı 18 ₺

3. Zincirlikuyu Metrobüs İstanbul Havalimanı 18 ₺

4. 4.Levent Metro İstanbul Havalimanı 18 ₺



15 Temmuz Demokrasi Otogarı – Alibeyköy Cep Otogarı- İstanbul Havalimanı Hattı (İST- 3) Normal Tarife

1. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı Esenler İstanbul Havalimanı 16 ₺

2. Otogar Yolu Esenler İstanbul Havalimanı 16 ₺

3. Alibeyköy Cep Otogarı İstanbul Havalimanı 16 ₺

4. Hasdal İstanbul Havalimanı 16 ₺

5. Göktürk İstanbul Havalimanı 16 ₺