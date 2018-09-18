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Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3. havalimanı açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 'Bazı çevreler '3. Havalimanını 29 Ekim'de açamayacaklar' iddiasıyla milletimizin moralini bozma gayretindedir.'

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, 3. havalimanındaki olaylarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Yaşanan bu durum, sadece Türkiye'nin gözbebeği olan projemiz için değil, tüm Türkiye için üzüntü vermiştir. Bu proje Türkiye'nin gurur projesidir ve durdurmaya, engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Milletimize söz verdiğimiz gibi 29 Ekim 2018 günü Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile hizmete açılacaktır" denildi.  
 

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