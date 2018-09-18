Ulaştırma Bakanlığı'ndan 3. havalimanı açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 'Bazı çevreler '3. Havalimanını 29 Ekim'de açamayacaklar' iddiasıyla milletimizin moralini bozma gayretindedir.'
- AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından, 3. havalimanındaki olaylarla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Yaşanan bu durum, sadece Türkiye'nin gözbebeği olan projemiz için değil, tüm Türkiye için üzüntü vermiştir. Bu proje Türkiye'nin gurur projesidir ve durdurmaya, engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Milletimize söz verdiğimiz gibi 29 Ekim 2018 günü Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile hizmete açılacaktır" denildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.