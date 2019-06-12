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Havalimanında 8 yıldır bekleyen uçakla ilgili karar bekleniyor

VAN depreminin ardından Gürcistan'dan yardım getiren, ancak apronda meydana gelen kazada kokpiti zarar gördüğü için 8 yıldır Erzurum Havalimanı'nda duran uçakla ilgili Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, karar verecek. Vali Okay Memiş, karar sonrası uçakla ilgili çalışma yapacaklarını söyledi.

  • DHA
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Vali Okay Memiş, pistleri bitümlü sıcak karışım asfaltla kaplanacak Erzurum Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Devlet Hava Meydanları İl Müdürü Hanif Fidan'dan bilgi alan Vali Memiş, daha önce beton olan pistin bitümlü sıcak asfaltla kaplanacağını bildirdi. 4 kilometre uzunluğunda 60 metre genişliğindeki pistin asfaltlanarak standardizasyonu yüksek bir hale getirileceğini kaydetti. Yaklaşık 24 milyon liraya mal olacak çalışmada, beton asfalttaki düzenlemeler yapıldıktan sonra asfaltlamanın başlayacağını ifade eden Vali Memiş, "Uçaklar beton piste inip-kalkıyorlardı. Bitümlü sıcak asfalt dökümüyle pistlerimiz uluslar arası büyük uçakların inebileceği bir hale getirilecek" dedi.
 
Asfalt dökümü sonrası Erzurum Havalimanı'nda sis ve iklim şartları sebebiyle seferlerin daha kolay yapılmasını sağlayacak olan CAT III yaklaşma ve iniş sisteminin kurulacağını kaydeden Vali Memiş, "Bu sistemin kurulmasıyla havalimanına iniş-kalkışlar daha kolaylaşacak. Bizim ölçümlerimize göre Erzurum'da en fazla 200 metreye kadar sis ölçüldü. Bu sistemin tamamlanmasıyla sisli havalarda uçaklar rahatlıkla iniş kalkış yapabilecekler. Havalimanı sadece Erzurum'a değil bölgeye de hizmet edecek. Çünkü biliyorsunuz Karadeniz ve bölge illerinde çok sis oluyor. Havalimanıyla Erzurum'un bölgedeki pozitif üstünlüğü de ele alacağını düşünüyorum. Programa göre havalimanı asfaltı ve sistemin kurulumu Kasım ayına kadar bitmesi gerekiyor ama biz Ekim ayında komple sistemi bitirerek hizmete sokmayı düşünüyoruz. Bundan böyle sisten ve hava koşulları sebebiyle uçak iptallerinin sıfıra yakın olacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.
 
GENEL MÜDÜRLÜK KARAR VERECEK
 
Vali Okay Memiş, yaklaşık 8 yıldır apronda bekleyen kargo uçağıyla ilgili de açıklamada bulundu. Van depreminde zarar görenler için 2011 yılında Gürcistan'dan yardım taşıyan Ilyushing Il-76TD' tipi uçağın apronda kaza geçirdiğini hatırlatan Vali Memiş, şunları söyledi:
 
"Kokpiti zarar gören uçak havalimanında bekliyor. Bu uçakla ilgili Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün vereceği kararı bekliyoruz. Biz şu anda onu takip ediyoruz. Uçaktan nasıl kurtulacağı belirlendikten sonra nasıl değerlendirebiliriz onu konuşuruz. Bazen ilginç şeyler olabilir. Bir yerde kütüphane olarak kullanıldığını duymuştum. Bizim çok daha güzel değerlerimiz var. Nasıl kullanırız tartışılabilir. Ama bizim balıklama atlayacağımız bir iş değil."

Kaşla göz arasında böyle çaldı

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