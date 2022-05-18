HAVELSAN Ekspres son durağı Siirt'e ulaştı

HAVELSAN'ın Kurtalan Ekspres güzergahında organize ettiği etkinlik kapsamında 16 Mayıs'ta yaklaşık 105 kişiyle Ankara'dan yola çıkan tren, Malatya ve Diyarbakır'dan sonra üçüncü ve son durağı Kurtalan'a ulaştı.

Treni, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Kurtalan Kaymakamı Çağlar Tekin, kurum müdürleri ve yöresel kıyafet giyen öğrenciler karışladı.

Trenin Ankara'dan hareket etmesinin ardından başlayan hackathon etkinliği, Diyarbakır-Kurtalan arasında yapılan sunumlarla sonra erdi.

Kazanan takımlar yarın yapılacak ödül töreniyle belli olacak. Kazanan takımlara 15'er bin liralık hediye çeki verilecek.