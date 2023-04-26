İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Nisan 2023 Çarşamba / 6 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4328
  • EURO
    21,3407
  • ALTIN
    1249.44
  • BIST100
    4891.01
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Çavuşoğlu'ndan ''Türk Devletleri Teşkilatı'' paylaşımı: Hayaldi gerçek oldu!
Güncel

Bakan Çavuşoğlu'ndan ''Türk Devletleri Teşkilatı'' paylaşımı: Hayaldi gerçek oldu!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı 'Türk Devletleri Teşkilatı Hayaldi, Gerçek Oldu' paylaşımında, 'Büyük güç rekabetinin hızlandığı bir dönemde, köklerimizin bulunduğu coğrafyamızla ilişkilerimizi daha da derinleştireceğiz.' ifadesini kullandı.

AA26 Nisan 2023 Çarşamba 02:29 - Güncelleme:
Bakan Çavuşoğlu'ndan ''Türk Devletleri Teşkilatı'' paylaşımı: Hayaldi gerçek oldu!
ABONE OL

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından "Türk Devletleri Teşkilatı, Girişimci, İnsani ve Etkili Dış Politikamız" mesajıyla TDT'nin gelişim sürecini ve buna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Çavuşoğlu, 2009'da kuruluşuna öncülük ettikleri Türk Konseyini 2021 İstanbul Zirvesi'nde Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) dönüştürdüklerini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'ın tam üye, Macaristan ve Türkmenistan'ın gözlemci üye olmasıyla aile meclisini daha da genişlettiklerini vurguladı.

Türkiye'nin 2022'deki Dönem Başkanlığı sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) anayasal adı ve bayrağıyla TDT'nin gözlemci üyesi olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "TÜRKPA, TÜRKSOY, Uluslararası Türk Akademisi ile Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfını Teşkilatın çatısı altında topladık." ifadesine yer verdi.

Teşkilat bünyesinde merkezi İstanbul'da olacak Türk Yatırım Fonu'nu kurduklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Büyük güç rekabetinin hızlandığı bir dönemde, köklerimizin bulunduğu coğrafyamızla ilişkilerimizi daha da derinleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.