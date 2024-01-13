''Hayalet'' hareket halinde imha etti

Mini İHA BOYGA, Suriye'nin kuzeyindeki Tel Tamir bölgesinde içinde 3 PKK'lı teröristin olduğu aracı tam isabetle vurdu. Hedef aracı M4 Karayolu'nda hareket halinde yakalayan BOYGA, 81 mm havan mühimmatını hedefe bıraktı. 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadelede etkin olarak kullanılan İHA ve SİHA'lar hedefleri tam isabet vuruyor. Suriye'nin kuzeyindeki Tel Tamir bölgesinde üslenen komandolar, bölgede tespit ettiği PKK hareketliliğini merkeze bildirdi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Özel Kuvvetler personeli tarafından yerli mühimmat yüklenen BOYGA İHA hedefe uçuruldu. M4 Karayolu'ndaki aracı bir süre izleyen İHA, yerli 81 mm havan mühimmatını hedefe bıraktı. Başarılı atışla araçta bulunan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi.

SESSİZCE HEDEFE

Döner Kanatlı İnsansız Hava Aracı BOYGA'nın operasyon için tercih edilmesinin birkaç nedeni var. Öncelikle teröristlerin yeri belirlenince, vakit kaybetmemek için BOYGA havalandırıldı. İkinci neden ise BOYGA'nın küçük ve sessiz olması. Neredeyse duyulamayacak kadar sessiz uçması ve havada bulunduğu sırada görünürlüğünün düşük, fark edilmesinin zor olması nedeniyle BOYGA bu gibi özel operasyonlarda kullanılıyor.

STM tarafından geliştirilen BOYGA, Haziran 2022'de envantere girdi. TSK envanterinde tek mühimmat bırakan İHA olan BOYGA, MKE tarafından geliştirilen 81 mm havan mühimmatını taşıyor ve hedefi nokta hassasiyetle vuruyor. Sessizliği ve görünmezlik özelliğiyle "Türkiye'nin yeni hayaleti" olarak adlandırılan BOYGA'nın menzili 5 km ve yarım saat havada kalabiliyor.