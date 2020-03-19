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'Koronavirüse iyi geliyor' diye içmişlerdi: Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Zeytinburnu'nda aldıkları sahte alkolden hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi, 4 kişinin ise tedavisi sürüyor.

IHA19 Mart 2020 Perşembe 07:51 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 07:51
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Zeytinburnu’nda Tahir Ömürov adlı bir kişi, dün Türkiye’de gündelik işçi olarak çalışan Türkmenistan uyruklu arkadaşları Esger Allanazarov (31), Narmurat Egamberdiyev (37), Eresh Kuzyvey (48) ve Doskabul P.’den haber alamadığını belirterek durumu polise bildirmiş, olay yerine gelen polis ekipleri 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Aynı evde bulunan 1 kişinin ise zehirlenmeye bağlı olarak Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Sahte alkolden hastaneye kaldırılan Hayıtbay Begov ve Mahmasharıp Resilov isimli iki kişi daha hayatını kaybetti.

Öte yandan hastanede sahte alkol nedeniyle 4 kişinin de tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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