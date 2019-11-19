22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7267
  • 6,3438
  • 271.476
  • 107048
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Hayvan hakları yasa teklifinde sona gelindi: Kötü muameleye 2 yıl hapis

Hayvanseverlerin uzun zamandır merakla beklediği hayvan hakları yasa teklifinde sona gelindi. Teklifin altyapısını oluşturacak TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu'nun raporu tamamlandı. Raporda, yasa teklifinde olması istenilen öneriler arasında 'dostunu' sokağa atana 10 TL ceza, kötü muameleye 2 yıl hapis cezası gibi maddeler var.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ocak ayında Meclis’e geleceğini söylediği hayvan hakları yasa teklifinin altyapısını oluşturacak TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu’nun raporu tamamlandı.
 
Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve uzmanların dinlenmesi sonucunda ortaya çıkarılan rapor, hükümetin hazırlayacağı yasa teklifine temel teşkil edecek. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı, rapor üzerinden yapacağı çok yönlü çalışma sonucunda teklifi hazırlayacak.
 
Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre, raporda yasa teklifinde olması istenilen öneriler özetle şöyle:
 
Hayvanlar hukuk öznesi sayılmasa da hukuk nesnesi de (eşya) sayılmamalı.
 
Tüm ülke çapında kısırlaştırma uygulanmalı. Popülasyon kontrolü amacıyla hayvan sayısı tespit edilmeli. Hayvan refahı ve sağlığı açısından önemli risk doğuran mobil kısırlaştırma üniteleri ivedilikle kaldırılmalı.
 
'Hayvanlara yönelik suç işleyenlerin hayvan sahibi olması engellenmeli'
 
Bir hayvan neslini yok etme, öldürme, acımasızca ve zalimce eylemlerde bulunma, hayvanların cinsel istismarı ve dövüştürme suç kapsamına alınmalı. Ev hayvanını terk etmek gibi fiillere ilişkin 10 bin liradan az olmamak üzere idari para cezası getirilmeli.
 
Hayvanlara yönelik suç işleyenlerin hayvan sahibi olması engellenmeli. İnternet üzerinden hayvan dövüşü duyurusu katalog suç kapsamına alınmalı. Hayvanlara karşı işlenen suçlarda açılacak davalara ilgili kuruluşlar müdahil olabilmeli.
 
Hayvanlara yönelik işlenen fiillerin cezalandırılmasında sahipli-sahipsiz hayvan ayrımına son verilmelidir.
Sahibi olduğu hayvanı sokağa atan kişilere ciddi yaptırımlar getirilmelidir. Sokağa terk edilen bir hayvanın sahipli olduğunun anlaşılabilmesi için, kimliklendirmeye ilişkin mevzuat ivedilikle yürürlük kazanmalıdır.
‘Hayvan Refahı Fonu’ oluşturulmalı. Hayvanlara yönelik işlenen suçlara müdahale etmek amacıyla hayvan kolluğu kurulmalı.
 
' 'Hayvanlarla cinsel ilişki' ifadesi 'hayvanların cinsel istismarı' diye değiştirilmeli'
 
Hayvanların mikroçip ve benzeri yöntemlerle kayıt altına alınması, belediyelerin birbirlerinin sınırlarına sokak hayvanı bırakmasının önüne geçecektir.
 
Kanundaki ‘hayvanlarla cinsel ilişki’ ifadesi ‘hayvanlara yapılan cinsel saldırı’ ya da ‘hayvanların cinsel istismarı’ şeklinde değiştirilmeli. Hayvanlara karşı işlenen ve suç kapsamına alınması önerilen fiillere verilecek hapis cezalarının alt sınırı en az 2 yıl 1 ay olmalı; ertelemeye, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya para cezasına çevrilemeyecek şekilde belirlenmelidir.
 
İstanbul Adalar’da belli bir miktarda fayton, Fayton Yönetmeliğine ve belirlenecek fayton sayısına uygun miktarda at bırakılmalı. Faytonlara koşulmak üzere sadece ağır yük atları için izin verilmeli. Atlar İSPARK Fayton Park Alanı’ndaki ahırlarda barınmalı ve Lunapark Meydanı’ndan Büyük Tur Yolu’nda gezinti yaptırılmalı. Acil olarak Adalar’da elektrikli ulaşım araçlarının kullanımına geçilmeli.

Pakistan´dan gözdağı: Nükleer kapasiteli balistik füzesini ateşlediler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya MİG-29'ları teslim etti

Rusya MİG-29'ları teslim etti

Afyonkarahisar-Konya kara yolunda feci kaza: Tır ve yolcu otobüsü çarpıştı

Afyonkarahisar-Konya kara yolunda feci kaza: Tır ve yolcu otobüsü çarpıştı

'Türkler dünyaya hep Batı medyasından anlatıldı'

'Türkler dünyaya hep Batı medyasından anlatıldı'

Türkiye-İran sınırında deprem

Türkiye-İran sınırında deprem

Anayasa Mahkemesi'nden gazetecileri ilgilendiren karar: İptal edildi

Anayasa Mahkemesi'nden gazetecileri ilgilendiren karar: İptal edildi

80 yaşındaki kadın eşini odunla dövüp, bıçakladı: El sıkışıp, barıştılar

80 yaşındaki kadın eşini odunla dövüp, bıçakladı: El sıkışıp, barıştılar

7 aylık hamile eşinin karnının düz olduğunu görünce... Mezar açtıran şüphe

7 aylık hamile eşinin karnının düz olduğunu görünce... Mezar açtıran şüphe

Barbaros Şansal hakkında istenen ceza belli oldu

Barbaros Şansal hakkında istenen ceza belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

Ünlü aktör kızına dehşeti yaşattı! Sosyal medyada tepki yağdı

Ünlü aktör kızına dehşeti yaşattı! Sosyal medyada tepki yağdı

'Cep Herkülü'nün film gibi hikayesi

'Cep Herkülü'nün film gibi hikayesi

Suyunun rengi ve eşsiz doğası ile görenleri hayran bırakıyor

Suyunun rengi ve eşsiz doğası ile görenleri hayran bırakıyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA