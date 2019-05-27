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Hayvanlara ‘estetik’ eziyet

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Oytun Okan Şenel, Meclis Araştırma Komisyonu’na verdiği bilgide, sadece sahipleri istiyor diye köpeklerin kuyruklarının ve kulaklarının kesildiğine işaret etti.

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Bu uygulamanın hayvana büyük zarar verdiğine işaret eden Şenel, “Örneğin Doberman ırkı bir köpek, normalde düşük kulaklı bir hayvandır ama dik, daha estetik durduğu için bunun kulak kepçesinin yarısı kesiliyor. Sokağa çıktığınızda, kulağı ya da kuyruğu tamamen insan zevki için kesilmiş bir yığın hayvan görüyoruz.  Uygunsuz şekilde yapılan kesimlerden dolayı yaşanan komplikasyonlardan ötürü çok fazla hayvan kliniklerimize geliyor” dedi.

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