Hayvanlara ‘estetik’ eziyet

Bu uygulamanın hayvana büyük zarar verdiğine işaret eden Şenel, “Örneğin Doberman ırkı bir köpek, normalde düşük kulaklı bir hayvandır ama dik, daha estetik durduğu için bunun kulak kepçesinin yarısı kesiliyor. Sokağa çıktığınızda, kulağı ya da kuyruğu tamamen insan zevki için kesilmiş bir yığın hayvan görüyoruz. Uygunsuz şekilde yapılan kesimlerden dolayı yaşanan komplikasyonlardan ötürü çok fazla hayvan kliniklerimize geliyor” dedi.