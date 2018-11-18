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Trabzon'da hayvanlarını otlatırken dereye düşerek yaşamını yitirdi

Trabzon'da hayvanlarını otlatırken patika yoldan dereye düşen kadın hayatını kaybetti.

  • AA
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Maçka ilçesine bağlı Bağışlı Mahallesi mevkisinde ineklerini otlatmak için sabah saatlerinde evinden çıkan 58 yaşındaki Fatma Ayar, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten dereye düştü.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Dereye inen AFAD ekipleri, Ayar'ı dereden çıkarttı.

Ayar'ın, olay yerinde öldüğü tespit edildi.

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