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Bakan Elvan: 2022 ve 2023 yıllarında istikrarlı bir büyüme döneme gireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 'İç talepteki toparlanma ve dış talebin normal seviyelere yansıması ve ihracatı destekleyen büyüme tercihimiz ile 2022 ve 2023 yıllarında istikrarlı bir büyüme döneme gireceğiz.' dedi.

17 Kasım 2020 Salı 10:36 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 10:44
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Bakan Elvan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

İç talepteki toparlanma ve dış talebin normal seviyelere yansıması ve ihracatı destekleyen büyüme tercihimiz ile 2022 ve 2023 yıllarında istikrarlı bir büyüme döneme gireceğiz. 2020 yılında işsizlik oranının yüzde 13,8 olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir. Yerli ve uluslararası girişimciler için yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda yapısal reformları hayata geçireceğiz. Kovid-19'un olumsuz etkilerini gidermek amacıyla 29,4 milyar lira vergi ödemesiyle 40 milyar liralık sosyal güvenlik prim ödemesini erteledik

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