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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Suudi Arabistan'a gidiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB Başkanı Erkan ile yarın Suudi Arabistan'a gidecek. Bakan Şimşek, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile ikili görüşme yapacak

AA11 Temmuz 2023 Salı 14:03 - Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Suudi Arabistan'a gidiyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın çeşitli temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek.

MEHMET ŞİMŞEK'E HAFİZE GAYE ERKAN DA EŞLİK EDECEK

AA muhabirinin aldığı bilgilere göre, Bakan Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.

Şimşek ve Erkan'ın birlikte ilk yurt dışı ziyaretinin gerçekleşeceği yarınki görüşmeler kapsamında yatırımcı gruplarıyla toplantılar yapılacak.

13 TEMMUZ'DA TÜRKİYE'YE DÖNMESİ BEKLENİYOR

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan ile ikili görüşme yapacak Şimşek'in, temaslarını tamamlamasının ardından 13 Temmuz Perşembe günü Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

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