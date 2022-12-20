Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, İzmir'de

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger tarafından karşılanan Bakan Nebati, kongrenin 100. yılı dolayısıyla hazırlanan ve Valilik Binası ile Tarihi Saat Kulesi'ne yansıtılan ışık gösterisini izledi.

Daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Nebati, meydandaki konuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Nebati, yarın "Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi"nin tanıtımıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.



IŞIK GÖSTERİNİ İZLEDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir programı kapsamında, İzmir Valiliği tarafından İktisat Kongresi'nin 100'üncü yılı olan 2023'te aslına uygun inşa edilecek olmasına özel hazırlanan ışık gösterisini izledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bir dizi ziyaret gerçekleştirmek amacıyla İzmir'e geldi. Adnan Menderes Havalimanında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Bakan Nebati, daha sonra İzmir Valiliği tarafından İktisat Kongresi'nin 100'üncü yılı olan 2023'te aslına uygun inşa edilecek olması dolayısıyla düzenlenen ışık gösterisini izledi. Gösteri kapsamında Valilik Binası'na Türk bayrağı ve özel görüntüler yansıtıldı. Valilik binasının yanı sıra İktisat Kongresi'nin inşa edildiği alana da ışıklar yerleştirildi. Program dolayısıyla meydanda bulunan Saat Kulesi de kırmızı renge büründü.

Bakan Nebati, ışık gösterisinden sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Bakan Nebati'nin İzmir programı yarın da devam edecek.