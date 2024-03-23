İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2024 Cumartesi / 14 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9826
  • EURO
    34,6764
  • ALTIN
    2225.8
  • BIST100
    9111.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Düzce'de ziyaretlerde bulundu
Güncel

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Düzce'de ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Düzce'de ziyaretler gerçekleştirdi.

AA23 Mart 2024 Cumartesi 18:48 - Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Düzce'de ziyaretlerde bulundu
ABONE OL

AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Şimşek'i, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve partililer karşıladı.

Şimşek, teşkilat mensuplarıyla basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından beraberindekilerle Ticaret ve Sanayi Odasına geçti.

Ticaret ve Sanayi Odası önünde Vali Selçuk Aslan ve Oda Başkanı Erdoğan Bıyık tarafından karşılanan Şimşek'e çiçek takdim edildi.

Şimşek, basına kapalı düzenlenen toplantıda iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Şimşek, temaslarının ardından kentten ayrıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.