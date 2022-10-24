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Hazine ve Maliye Bakanlığı 70 iç denetçi adayı belirlemek için sınav yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu, 70 iç denetçi adayının belirlenmesi amacıyla 24 Aralık'ta Ankara'da sınav yapacak.

AA24 Ekim 2022 Pazartesi 10:24 - Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı 70 iç denetçi adayı belirlemek için sınav yapacak
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Kurumun Resmi Gazete'de yer alan duyurusuna göre, "İç Denetçi Sertifika Eğitimi"ne katılmak üzere 35 genel katılımcı, 35 bilgi teknolojileri kontenjanından olmak üzere 70 iç denetçi adayı belirlenecek.

Sınava girecek adaylar, ön başvurularını 7-15 Kasım döneminde İç Denetim Koordinasyon Kurulunun "Kazakistan Caddesi No:112 Kat:4 Emek/Ankara" adresine şahsen veya posta yoluyla yapabilecek.

Kurul, başvuru koşullarını taşıyan adayları ÖSYM'ye bildirecek. Sınav başvuru belgeleri ve sınava ilişkin detaylı açıklamalara "https://www.hmb.gov.tr/ icdenetim-koordinasyon-kurulu" internet adresinde yayımlanacak Sınav Başvuru Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.

Kurul tarafından ön başvurusu kabul edilip ÖSYM'ye bildirilen adaylar, başvurularını 21-24 Kasım'da bir başvuru merkezinden, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından veya "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapıp, sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

Sınav, 24 Aralık Cumartesi günü Ankara'da yapılacak. Sonuçlar ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak.

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