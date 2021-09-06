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Hazine ve Maliye Bakanlığı ödenekte ''aslan payı''nı aldı

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin 2022 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı yaklaşık 1,6 trilyon lirayı bulurken, ödenekte aslan payı yaklaşık 720 milyar lirayla Hazine ve Maliye Bakanlığına ayrıldı. Bu bakanlığı, Milli Eğitim ile Sağlık bakanlıkları izledi.

AA6 Eylül 2021 Pazartesi 13:37 - Güncelleme: 6 Eylül 2021 Pazartesi 13:38
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AA muhabirinin, 2022-2024 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program'dan (OVP) yaptığı derlemeye göre, Program'da genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2022 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi.

Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, 2022 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 1 trilyon 591 milyar 516 bin 628 lira oldu.

Çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığına 720 milyar 206 milyon 284 bin lira ödenek ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 189 milyar 10 milyon 851 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 111 milyar 222 milyon 421 bin lira ödenek tavanıyla Sağlık Bakanlığı izledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 88 milyar 365 milyon 97 bin lira, Milli Savunma Bakanlığına 80 milyar 439 milyon 536 bin lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 66 milyar 131 milyon 543 bin lira ödenek tahsis edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ödeneği 56 milyar 996 milyon 86 bin lira, Tarım ve Orman Bakanlığı ödeneği 38 milyar 391 milyon 106 bin lira, Jandarma Genel Komutanlığı ödeneği 35 milyar 996 milyon 445 bin lira, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ödeneği 27 milyar 757 milyon 508 bin lira oldu.

- Özel bütçeli idareler

OVP'de özel bütçeli idarelerin 2022 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.

Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğüne 45 milyar 99 milyon 556 bin lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 25 milyar 19 milyon 700 bin lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna 6 milyar 389 milyon 677 bin lira, Orman Genel Müdürlüğüne 6 milyar 220 milyon 952 bin lira, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına 2 milyar 379 milyon 890 bin lira bütçe ödeneği ayrıldı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2022 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları (lira) şöyle:

Kurum2022 Ödenek Tavanı
Türkiye Büyük Millet Meclisi2.088.593.000
Cumhurbaşkanlığı3.890.381.000
Anayasa Mahkemesi107.633.000
Yargıtay485.217.000
Danıştay324.369.000
Hakimler ve Savcılar Kurulu135.980.000
Sayıştay514.385.000
Adalet Bakanlığı32.009.770.000
Milli Savunma Bakanlığı80.439.536.000
İçişleri Bakanlığı14.734.260.000
Dışişleri Bakanlığı7.487.450.000
Hazine ve Maliye Bakanlığı720.206.284.000
Milli Eğitim Bakanlığı189.010.851.000
Sağlık Bakanlığı111.222.421.000
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı20.521.677.000
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı66.131.543.000
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı4.152.670.000
Kültür ve Turizm Bakanlığı4.813.992.000
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı6.177.403.000
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı4.873.653.000
Ticaret Bakanlığı8.443.119.000
Gençlik ve Spor Bakanlığı27.782.948.000
Tarım ve Orman Bakanlığı38.391.106.000
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği55.520.000
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı3.483.231.000
Jandarma Genel Komutanlığı35.996.445.000
Sahil Güvenlik Komutanlığı1.917.657.000
Emniyet Genel Müdürlüğü56.996.086.000
Diyanet İşleri Başkanlığı16.098.580.000
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı2.421.082.000
Gelir İdaresi Başkanlığı5.533.861.000
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü1.662.712.000
Meteoroloji Genel Müdürlüğü678.380.000
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü4.493.997.000
Avrupa Birliği Başkanlığı968.161.000
Devlet Arşivleri Başkanlığı185.680.000
İletişim Başkanlığı680.127.000
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı277.263.000
Strateji ve Bütçe Başkanlığı27.757.508.000
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı88.365.097.000
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Toplamı1.591.516.628.000

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