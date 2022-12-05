Hazine ve Maliye Bakanlığından, Finansal İstikrar Komitesinin 7'nci toplantısına ilişkin açıklama

Bakanlıktan, yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesinin 7'inci toplantısının, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında bugün gerçekleştirildiği belirtildi.

Son dönemde vatandaşların sermaye piyasalarına artan ilgisinin bu piyasaların derinleşmesi ve gelişmesi açısından önemli görüldüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, başta yatırımcı hakları, temel finansal bilgiler ve kavramlar olmak üzere ülke genelinde finansal okuryazarlığı artıracak bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarına hız verilmesi kararı alınmıştır.

Komitenin 6'ncı toplantısında alınan karar doğrultusunda oluşturulan çalışma grubu tarafından TROY kart şemasının kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin yapılan çalışmalar üyelere sunulmuştur. Finansal İstikrar Komitesi, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde finansal istikrarın korunması adına çalışmalarına eşgüdüm içerisinde devam edecektir."



