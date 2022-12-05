İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2022 Pazartesi / 12 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6502
  • EURO
    19,5829
  • ALTIN
    1059.07
  • BIST100
    4957.77
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hazine ve Maliye Bakanlığından, Finansal İstikrar Komitesinin 7'nci toplantısına ilişkin açıklama
Güncel

Hazine ve Maliye Bakanlığından, Finansal İstikrar Komitesinin 7'nci toplantısına ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesinde, ülke genelinde finansal okuryazarlığı artıracak bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarına hız verilmesi kararının alındığını bildirdi.

AA5 Aralık 2022 Pazartesi 21:51 - Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığından, Finansal İstikrar Komitesinin 7'nci toplantısına ilişkin açıklama
ABONE OL

Bakanlıktan, yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesinin 7'inci toplantısının, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında bugün gerçekleştirildiği belirtildi.

Son dönemde vatandaşların sermaye piyasalarına artan ilgisinin bu piyasaların derinleşmesi ve gelişmesi açısından önemli görüldüğüne işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, başta yatırımcı hakları, temel finansal bilgiler ve kavramlar olmak üzere ülke genelinde finansal okuryazarlığı artıracak bilgilendirme ve tanıtım çalışmalarına hız verilmesi kararı alınmıştır.

Komitenin 6'ncı toplantısında alınan karar doğrultusunda oluşturulan çalışma grubu tarafından TROY kart şemasının kullanımının yaygınlaştırılmasına ilişkin yapılan çalışmalar üyelere sunulmuştur. Finansal İstikrar Komitesi, Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde finansal istikrarın korunması adına çalışmalarına eşgüdüm içerisinde devam edecektir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.