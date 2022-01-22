Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e-Fatura ve e-İrsaliye uygulamalarını yaygınlaştırılacak

AA 22 Ocak 2022 Cumartesi 11:28 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 11:28

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 milyon lira ve üzeri olan mükellefler için geçerli e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğunda düzenleme yapıldı.

Böylece, 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 milyon lira, 2021 hesap dönemi için 4 milyon lira, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 milyon lira ve üzeri brüt satış geliri olan mükellefler e-fatura uygulamasına geçecek.

Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde, diğer her türlü elektronik ortamda mal ya da hizmet satışı gerçekleştiren mükelleflerden 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 milyon lira, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin lira ve üzeri brüt satış hasılatı olanlar uygulamaya dahil olacak.

Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 milyon lira, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin lira ve üzeri olan mükellefler de e-fatura düzenleyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri de uygulamaya dahil edildi.

e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu da e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve brüt satış hasılatı 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemlerinde 25 milyon lira, 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 milyon lira ve üzeri olan mükellefleri kapsayacak.