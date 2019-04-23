'Hazreti Peygamberimiz adaleti anlatmadı gösterdi'

Yenikapı Miting Alanı’nda, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, ilahiler okundu, marşlar seslendirildi. Mehmet Göktaş, İstanbul’un dünya mazlumları için önemine değinerek, İstanbul’un Hz. Muhammed’in şehri olduğunu dile getirdi. Göktaş, İstanbul’un İslam ile İstanbul olduğunu ve eğer İslam alınırsa bu şehirden geriye hiçbir şeyin kalmayacağını dile getirerek, zalimlere karşı ilk olarak İstanbul’un ayağa kalktığını aktardı. Peygamber Efendimizin, yaşantısında adalet kavramının önemini insanlığa gösterdiğini vurgulayan Göktaş, “Hazreti Peygamber, adalet konusunda vaaz etmedi, konuşmadı ve nutuk çekmedi, bir bir gösterdi, babayken, evlatken adalet nasıl yapılır, ticarette adalet nasıl yapılır, bize sadece sohbet etmedi, bizzat gösterdi” diye konuştu.

ADALETLE MÜKELLEFİZ

“Adalet nerede lazımsa, Allahu Teala Resulünü oraya getirdi, komutan yaptı, devlet başkanı yaptı, ümmetin lideri yaptı ama her yerde adaletini bizzat gösterdi ve bu dünyadan gitti” diyen Göktaş, “Müslümanlar dünyada adaleti ayağa kaldırmakla ve uygulamakla mükelleftir” diye konuştu. Göktaş, Peygamber sevdalıları olarak Sri Lanka’daki terör saldırısını şiddetle ve nefretle kınadıklarını söyledi.

MANİFESTO AÇIKLANDI

Vakıf Eğitim Komisyonu Üyesi Faruk Kedboğa, 10 maddeden oluşan Peygamber Sevdalıları Platformu Manifestosunu okudu. Kedboğa, “Peygamber adaleti, Kur’an ve sünnet bütünlüğünü temel alır. Akılcılık, mealcilik adıyla zikredilen akımlar, İslam akidesine ve Nebevi metoda uygun değildir. Her Müslüman bu tehlikeli ve zararlı yollardan sakınmalıdır” dedi.