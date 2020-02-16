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Güncel

HDP önünde oturma eylemi başlatan ailelerden biri daha evladına kavuştu

Dağa kaçırılan çocuğu için Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önünde 'evlat nöbeti' tutan Gevriye Ayhan polisin çalışmasıyla evladına kavuştu.

16 Şubat 2020 Pazar11:56 - Güncelleme: 16 Şubat 2020 Pazar 12:02

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