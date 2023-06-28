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HDP önündeki evlat nöbetinde 8'inci buruk bayram

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Kurban Bayramını buruk geçiriyor.

IHA28 Haziran 2023 Çarşamba 15:37 - Güncelleme:
HDP önündeki evlat nöbetinde 8'inci buruk bayram
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Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddia eden ailelerin Diyarbakır HDP il binası önündeki umutlu bekleyişi bin 395 gündür devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinden itibaren Türkiye'nin farklı illerinden katılan 360 aileden 42'si çağrılara kulak verip teslim oldu. Kurban Bayramını çadırda geçiren aileler, gözleri yolda çocuklarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 14 yaşındaki oğlu Mehmet'in kaçırıldığını ileri süren baba Ömer Tokay, "2011'de çocuğumu kandırarak götürdüler. 8. sınıf öğrencisiydi. Yaklaşık 24 bayramdır çocuğuma hasrettim. Çocuğumla beraber olamadığım için evde bayram kutlayamadım" dedi.

2010 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Mahmut için evlat nöbetini sürdüren anne Bedriye Uslu ise "Sabah bu çadırın yolunu tutup mücadelemi sürdürüyorum. Bu bayramda içimiz buruktur, yüreğimiz yanıktır, kol kanadımız kırıktır. Burada Mahmut'umu bekliyorum" diye konuştu.

  • kayıp çocuklar
  • terör örgütü PKK
  • aile hikayeleri

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