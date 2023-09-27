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HDP önündeki kararlı nöbet sürüyor

Muş'ta HDP İl Binası önünde Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

IHA27 Eylül 2023 Çarşamba 14:36 - Güncelleme:
HDP önündeki kararlı nöbet sürüyor
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Muş'ta çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi bu hafta da sürdürdü.

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı. HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Oğlundan 7 yıldır haber alamadığını ifade eden Şahinaz Özcan, "7 yıldır çocuğumu kaçırdılar. Hiçbir haber alamadım. Varlığından haberim yok. Çocuğumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Bir çocuk bile dağda kalsa ben burada eylemime devam edeceğim. Sesimi duyuyorsan, beni görüyorsan gel devlete teslim ol. Orası sizin yeriniz değil. Ne işiniz var dağda. Kim sizi kandırdı" ifadelerini kullandı.

9 yıldır oğlunun yolunu gözleyen Gülbahar Teker ise, HDP'ye tepki göstererek şöyle konuştu: "HDP, PKK oğlumun kendilerinde olmadığını söylüyor. Elimde kanıtlar var, çocuğumu bıraksınlar. Anneler, babalar artık ağlamasın. Bizden ne istiyorlar, biz de Kürt'üz, onlar da Kürt'tür, niye hiçbiri gelip bizi sormuyor. Ben buradan çocuğuma sesleniyorum, Mehmet Emin gel teslim ol. Gerekirse senin cezanı ben çekerim, onların yanında durma. Bizden kaç kişiyi katlettiklerini biliyorsun. Sen gelmeyene kadar buradan bir yere gitmiyorum" dedi.

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