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HDP ve CHP medyasından ''Şahkulu'' provokasyonu! Valilik gerçeği açıkladı

HDP'li vekil Ali Kenanoğlu ve CHP medyası, Pendik'teki yardım tırının yolu kapattığı iddiasıyla çıkan silahlı kavgayı 'Şahkulu Sultan Vakfı'na silahlı saldırı' yalanıyla algı operasyonuna girişti. Kara propaganda İstanbul Valiliğinin açıklamasıyla son buldu.

15 Şubat 2023 Çarşamba 19:23 - Güncelleme:
HDP ve CHP medyasından ''Şahkulu'' provokasyonu! Valilik gerçeği açıkladı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye gönderilmek üzere Pendik'te hazırlanan yardımların yüklendiği tırın yolu kapattığı iddiasıyla çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Pendik'teki Şahkulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dede Baba Araştırma, Eğitim ve Kültür Vakfı'nın önüne gelen tır, depremzedeler için hazırlanan yardım malzemelerini almak üzere durdu.

Bu sırada yoldan geçmek isteyen otomobildeki kişi ile görevliler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yanındaki silahla M.E'yi bacağından yaralayan şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçtı. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yaralanan M.E. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

HDP İstanbul vekili Ali Kenanoğlu, dergaha silahlı saldırı düzenlendiğini öne sürerek, "Şahkulu Sultan Vakfı Pendik Şubesi'ne silahlı saldırı..." sözleriyle kaos ortamı oluşturmayı planladı. HDP'li vekilin yalanına CHP medyası da alet oldu.

CHP'nin danışmanı Serdar Akinan, "Korktuğum oluyor. Bunlar karışıklık çıkartacak. Adıyaman, Hatay ve Maraş gibi sosyolojik fay hatlarının kilit noktası etnik ve siyasi yığınlardır. Burada acılı milyonlar var. Buradan yürürsen ülkeyi kan gölüne çevirirsin. Yapmayın. Yazıktır ülkeye.." paylaşımı ile algıyı sürdürdü.

- İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Şahkulu Sultan Külliyesi Mehmet Ali Hilmi Dede Baba Araştırma, Eğitim ve Kültür Vakfı önünde silahlı yaralama ihbarı alındığı belirtildi.

Olay yerine ivedilikle güvenlik ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, şunları kaydedildi:

"Yapılan incelemede olayın deprem bölgesine gönderilecek yardım tırının yolu kapatması ve yol verme tartışması nedeniyle çıktığı anlaşılmıştır. Tartışma sırasında silahla yaralanan M.E. adlı vatandaşımız tedavi altına alınmıştır. Kimliği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."

HDP'li Kenanoğlu, iddialarının yalanlanması üzerine yeni bir paylaşım yaparak çark etti.

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