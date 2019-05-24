HDP ve DBP’li eski ve yeni başkanlar tutuklandı Batman’da terör örgütü PKK’ya yönelik Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında HDP ve DBP’li yöneticilerin de aralarında olduğu 6 kişiden 3’ü tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.