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Güncel

HDP'den PKK medyası üzerinden CHP'ye ''ittifak'' mesajı! ''Bize mecbursunuz''

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP/Yeşil Sol Parti ismini değiştirerek HEDEP yaparken, PKK medyası üzerinden CHP'ye 'Seçeneğiniz olacağız, bize mecbursunuz' mesajı verdi.

16 Ekim 2023 Pazartesi 14:11 - Güncelleme:
HDP'den PKK medyası üzerinden CHP'ye ''ittifak'' mesajı! ''Bize mecbursunuz''
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28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Türkiye, 31 Mart 2024'te yine sandık başına giderek yerel yönetimleri belirleyecek.

Seçim hezimetini yaşayan CHP'de ise koltuk mücadeleleri devam ederken yerel seçimlerde de yeni bir hezimetin yaşanması korkusu hakim.

Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlattığı değişim atağı başarısız olunca dümeni İstanbul'a kıran Ekrem İmamoğlu 'Partiler üstü İstanbul ittifak' diyerek hem İYİ Parti'ye hem de HDP'ye yine göz kırpmıştı.

Muhalefette bu belirsizik sürerken terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP/Yeşil Sol Parti'nin isim değiştirerek ilan ettiği HEDEP'ten CHP'ye 'ittifak' için ilk mesaj geldi.

"SEÇENEĞİNİZ OLACAĞIZ"

Teröristbaşı Öcalan'a özgürlük istenen, bölücü eylem ve söylemlerin kayıtlara geçtiği HDP/ Yeşil Sol Parti'nin HEDEP ismini aldığı kongrede konuşan eş sözcü İbrahim Akın, PKK medyasına yaptığı açıklamada CHP'ye "Seçeneğiniz olacağız, bize mecbursunuz" mesajı verdi.

Akın "Seçeneksiz kalan muhalefetin seçeneği olacağız; kongre bu iddianın mesajını verdi" açıklamasında bulundu.

  • İbrahim Akın
  • hedep

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