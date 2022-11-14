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HDP'den Taksim'deki patlamayla ilgili tepki çeken açıklama

İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamaya ilişkin HDP'den açıklama geldi. Partinin alçak saldırıyı kınamaması tepkiyle karşılandı.

14 Kasım 2022 Pazartesi 07:55 - Güncelleme:
HDP'den Taksim'deki patlamayla ilgili tepki çeken açıklama
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Hain saldırının ardından partilerden de açıklama geldi.

HDP SALDIRIYI KINAYAMADI: ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ

HDP'den yapılan açıklamada, patlama nedeniyle parti olarak derin acı ve üzüntü duydukları belirtilirken, terör saldırısını kınamaması dikkatlerden kaçmadı.

HDP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bugün İstanbul İstiklal Caddesi'nde yaşanan ve şimdiye kadar 6 yurttaşımızın hayatını kaybetmesine, 53 kişinin de yaralanmasına neden olan patlamadan dolayı derin acı ve üzüntü duyuyoruz. Üzüntümüz ve acımız büyük, hayatını kaybeden yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, halkımıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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