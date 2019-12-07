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HDP’li belediyelere kayyum atandı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘terör’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP’li Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar, Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç ve Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan görevden uzaklaştırıldı.

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Yerlerine Başkale Kaymakamı Asım Solak, Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik ve Muradiye Kaymakamı Erkan Savar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi. Öten yandan Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü Belde Belediye Başkanı HDP’li Osman Karabulut da hakkındaki terör soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Karabulut’un yerine Beşiri Kaymakamı Sinan Aşçı getirildi.

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