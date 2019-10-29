HDP'li belediye başkanı görevden alındı

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HDP'li Cizre Belediyesi'ne kayyum atandı

Hakkında açılan terör soruşturması devam eden Şırnak’ın HDP’li Cizre İlçe Belediye Başkanı Mehmet Zırığ, görevden alındı. Zırığ’ın yerine Kaymakam Davut Sinanoğlu kayyım olarak atandı.

  • İHA
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Hakkında açılan terör soruşturması devam eden Şırnak’ın HDP’li Cizre İlçe Belediye Başkanı Mehmet Zırığ, görevden alındı. Zırığ’ın yerine Kaymakam Davut Sinanoğlu kayyım olarak atandı.

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