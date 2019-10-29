HDP'li belediye başkanı görevden alındı

HDP'li Cizre Belediyesi'ne kayyum atandı Hakkında açılan terör soruşturması devam eden Şırnak’ın HDP’li Cizre İlçe Belediye Başkanı Mehmet Zırığ, görevden alındı. Zırığ’ın yerine Kaymakam Davut Sinanoğlu kayyım olarak atandı.