İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2022 Cuma / 20 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2742
  • EURO
    18,2655
  • ALTIN
    975.209
  • BIST100
    3357.18
Güncel

HDP'li İlçe Başkanından PKK mesaisi

Mersin'de, 15 yaşındaki kızı kandırarak terör örgütü PKK'ya katılması için kırsala götürdüğü belirlenen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il yöneticisi ve eski HDP Toroslar İlçe Başkanı M.İ. tutuklandı.

AA16 Eylül 2022 Cuma 10:04 - Güncelleme:
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ailesinin 12 Eylül'den beri haber alamadığı R.K'nin, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) il yöneticisi ve eski HDP Toroslar İlçe Başkanı M.İ. tarafından örgütsel propagandayla kandırılarak terör örgütü PKK'ya katılması için kırsala götürüldüğünü tespit etti.

Genç kızı otomobiliyle şehir dışına çıkarması Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kaydına da yansıyan zanlı, operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- "KIZIMI KANDIRIP EVDEN GÖTÜRDÜLER"

R.K'nin babası İ.K, gazetecilere, 15 yaşındaki kızının astım hastalığı nedeniyle her gün ilaç kullanmak zorunda olduğunu söyledi.

Kızının kandırılarak ailesinden koparıldığını anlatan İ.K, "Kızımı kandırıp evden götürdüler. Onun gelmesini istiyoruz. Benim kızım hasta ve küçük. Kızımın hayalleri vardı. Bekliyoruz, kızımızı istiyoruz. Kızım neredeysen gel, seni seviyoruz, bekliyoruz. Devletimiz arkamızda. Kızımızın geri getirilmesini istiyoruz." dedi.

Anne Ş.K. de bir an önce kızına kavuşmayı istediğini belirterek, "Kızım korkma, eve gel. Seni bekliyoruz." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.