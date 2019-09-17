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HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu'ya gözaltı

Erzurum'da hakkında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtayca bir süre önce onanan HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu ile belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

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Bir istihbaratı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada "terör örgütü üyesi olmak" suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası bir süre önce Yargıtayca onanan HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu ve beraberindekilerin şehir dışına çıkacağı yönünde bilgi aldı.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri takibe aldıkları Göksu ve beraberindekilerin bulunduğu 2 ayrı aracı, gece saatlerinde Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki Aşkale uygulama noktası ve bir dinlenme tesisi yakınında durdurdu.

Ekipler daha sonra Göksu'nun yanı sıra 2'si Karayazı Belediye Meclis üyesi olan 6 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan 7 kişi Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polisteki işlemleri tamamlanan Göksu ve beraberindekiler adliyeye sevk edildi.

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