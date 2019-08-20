28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7254
  • 6,3443
  • 275.101
  • 96015.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

HDP'li vekiller Latin Amerika'da Türkiye'yi karalamaya devam ediyor

HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay, Latin Amerika ülkelerine yaptığı ziyarette, Türkiye'deki azınlıkların işkence görüp öldürülebileceğini ileri sürdü. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı uluslararası destek beklediklerini söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Latin Amerika ziyareti kapsamında Arjantin'e gelen HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay ve HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, yerel basına açıklamalar yaptı.

Clarin gazetesine konuşan ikiliden Günay, "Azınlık olup da Erdoğan'a karşı olan herkes, sonunda hapse girebilir, işkence görebilir ve öldürülebilir. Kaç yaşında olduğu veya hangi etnik kökene mensup olduğu hiç mühim değil." iddiasında bulundu.

Günay, Suriye'deki terör örgütü YPG/PKK'yı savunarak, "Kürtler olarak Suriye'nin kuzeyinde elde ettiğimiz başarılar Türkiye için hiçbir tehlike ve tehdit içermiyor. Erdoğan bize baskı uygulamak için bundan faydalanıyor ama bu sadece onun Kürt fobisinin bir parçası. Şimdi uluslararası güçlerin desteğiyle bölgedeki konumunu güçlendirmek istiyor." ifadelerini kullandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da Türkiye'de muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı olmasına rağmen bunun demokratik olduğu anlamına gelmeyeceğini iddia etti.

1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına gönderme yapan Paylan, "110 yıl önce Türkiye'de her türlü suçu işleyen bir sultan vardı. Ermeniler, muhalefetin iktidara gelmesiyle bazı şeylerin değişeceğine inanıyor. Ancak geçmişte muhalefet, iktidara geldiğinde sultandan da zalim davranarak Ermeni soykırımını gerçekleştirdiler. Ben Kürt arkadaşlarımı şu şekilde uyarıyorum. Erdoğan'dan kurtulmak Türkiye'de demokratik bir rejime sahip olacağımız anlamına gelmiyor." dedi.

Paylan, Türkiye'ye karşı dış güçlerin desteğini isteyerek, "Eğer Türkiye'nin işlediği suçlar cezasız kalırsa dünyadaki diğer ülkelerin de aynı suçu işlemesi için bir örnek teşkil edebilir. Bu yüzden biz bu baskı rejimini durdurmak için uluslararası destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

HDP'li vekiller Arjantin'de daha önce verdikleri bir röportajda da Kürtlerin "soykırım riski" altında olduklarını iddia etmişlerdi. Paylan, sözde Ermeni soykırımın yaşandığı ortamın bugün Türkiye'de mevcut olduğunu ileri sürmüştü.

İtalya´da korkutan görüntü! Gökyüzünü böyle aydınlattı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Korkutan gelişme! Radyasyon yayıldığını onayladılar

Korkutan gelişme! Radyasyon yayıldığını onayladılar

İran sınırında zehir tacirlerine darbe!

İran sınırında zehir tacirlerine darbe!

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda kente kritik uyarı

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul ve çok sayıda kente kritik uyarı

Trump'tan 'Grönland' sözü: Bunu yapmayacağım

Trump'tan 'Grönland' sözü: Bunu yapmayacağım

İlk kez Sultan Abdülaziz dile getirmişti... Asrın projesi hız kesmiyor

İlk kez Sultan Abdülaziz dile getirmişti... Asrın projesi hız kesmiyor

Prof. Dr. Nurhan Atasoy: Osmanlı kültürünün temeli çok sağlam

Prof. Dr. Nurhan Atasoy: Osmanlı kültürünün temeli çok sağlam

ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Bu şiddeti kınıyoruz

ABD'den 'Türkiye' açıklaması: Bu şiddeti kınıyoruz
 

POPÜLER HABERLER

İşte Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun´un son konuşması

İşte Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun´un son konuşması

Nevşehir'de katliam gibi kaza: Olay yerinden ilk görüntüler...

Nevşehir'de katliam gibi kaza: Olay yerinden ilk görüntüler...

NASA'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı

NASA'nın paylaşımı sosyal medyayı salladı

Yeşilçam'ın sevilen ismiydi... O özelliğini kimse bilmiyor

Yeşilçam'ın sevilen ismiydi... O özelliğini kimse bilmiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA