HDP'nin iddialarına Şırnak Belediyesinden yalanlama

HDP'li meclis üyeleri belediye hizmet binasına girişleri sırasında kendilerine üst araması yapıldığını ve bazı arkadaşlarının hizmet binasına alınmadığını iddia ederek pazartesi günü yapılan Ağustos ayı olağan meclis toplantısını terk ederek Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'yı protesto edip, toplantıyı terk etmişti.

Şırnak Beleyesi tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada bu iddialar yalanlandı. Açıklamada, "01 Ağustos 2023 tarihinde yapılan olağan meclis toplantımızda, HDP meclis üyelerinin meclis toplantısını protesto edip toplantıdan ayrılmalarına ilişkin görüntünün sosyal medya aracılığıyla paylaşılması, kamuoyunu yanıltma amacı gütmektedir. Yapılan paylaşım ile beraber 'belediyenin çifte standart uyguladığı, AK Parti meclis üyelerine farklı HDP meclis üyelerine farklı davranıldığı, sadece HDP Meclis üyelerinin X-Ray cihazından geçirildiği ve kendilerine arama yapıldığı' algısı oluşturulmaya çalışılmıştı. Ancak hizmet binamızın girişindeki güvenlik görevlileri ve X-Ray cihazı, vatandaşların, personellerin ve meclis üyelerinin can ve mal güvenliğini sağlamak, hizmet binamızda meydana gelebilecek olası suçların önünü kesmek amacıyla bulunmaktadır. HDP meclis üyeleri, belediye hizmet binamızda güvenliğin sağlanmasından dolayı rahatsız olduklarını ve bu durumu kabullenemediklerini çoğu toplantıda belirttikleri gibi Ağustos ayındaki meclis toplantısında da belirtmişlerdir. Belediyemizde çifte standart hiç kimseye uygulanmamış olup, HDP meclis üyelerine bu konu defaatle açıklanmasına rağmen her toplantıda olduğu gibi yine gündeme getirilmeye çalışılmıştır. Söz konusu X-Ray cihazından vatandaşlarımız, personellerimiz ve meclis üyelerimizin tamamı geçmektedir. Belediye başkanımız konu ile ilgili, meclis toplantısına devam eden HDP meclis üyesine gerekli açıklamaları yapmış olup, hizmet binası girişinde yer alan kamera kayıtları incelendiğinde AK Parti meclis üyelerinin de güvenlik alanından geçtiği tespit edilmiştir. Kamuoyuna yansıtıldığı gibi sadece HDP meclis üyelerinin arandığı iddiası asılsız olup kendilerine pozitif ayrımcılık yapma isteğinden ibarettir" denildi.