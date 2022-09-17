HDP'ye suçüstü! Dağa kaçırılmak istenen çocuk son anda kurtarıldı

Yurt genelinde terör örgütü PKK ile mücadele titizlikle sürüyor. Son olarak Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik çalışma başlattı.

"SON NEFESİMİZE KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Bakan Soylu, söz konusu açıklamalarını şöyle sürdürdü:



15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp terör örgütüne teslim etmeye çalışan kişi; HDP Toroslar İlçe Eski Eşbaşkanı ve halen BDP Mersin İl Temsilcisi Metin İnce adında bir hain

Kılıçdaroğlu'nun şımarttığı sahiplendiği ortakları. Bu çocukları size rağmen okulllarına ve geleceğe hazırlayacağız. Size ve efendilerinize rağmen. Son nefesimize kadar mücadele edeceğiz