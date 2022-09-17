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  • HDP'ye suçüstü! Dağa kaçırılmak istenen çocuk son anda kurtarıldı
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HDP'ye suçüstü! Dağa kaçırılmak istenen çocuk son anda kurtarıldı

İçişleri Bakanı Soylu, 'Allah evlatlarımızı HDPKK'dan korusun. 15 yaşında terör örgütüne kaçırılmaya çalışılan kız çocuğumuz, ailesinin şikayeti, Mersin Emniyetimizin takibi ve güvenlik güçlerimizin Mardin Kızıltepe'ye götürülürken yaptığı operasyonla kurtarılıyor. 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp terör örgütüne teslim etmeye çalışan kişi; HDP Toroslar İlçe Eski Eşbaşkanı ve halen BDP Mersin İl Temsilcisi Metin İnce adında bir hain.' dedi.

17 Eylül 2022 Cumartesi 21:17 - Güncelleme:
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Yurt genelinde terör örgütü PKK ile mücadele titizlikle sürüyor. Son olarak Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik çalışma başlattı.

"SON NEFESİMİZE KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Bakan Soylu, söz konusu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp terör örgütüne teslim etmeye çalışan kişi; HDP Toroslar İlçe Eski Eşbaşkanı ve halen BDP Mersin İl Temsilcisi Metin İnce adında bir hain

Kılıçdaroğlu'nun şımarttığı sahiplendiği ortakları. Bu çocukları size rağmen okulllarına ve geleceğe hazırlayacağız. Size ve efendilerinize rağmen. Son nefesimize kadar mücadele edeceğiz

  • İçişleri Bakanı Soylu
  • terör örgütü pkk
  • hdpkk

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