Hedef Münbiç ve Ayn El-Arap
Mehmetçiğin, Suriye Milli Ordusu ile başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda Rasulayn ile Tel Abyad’ın temizlenmesinin ardından yeni bir aşamaya geçildi. Ayn El-Arap ve Münbiç’in kurtarılması için düğmeye basıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda kalan yaklaşık 480 kilometrelik Suriye sınırı boyunca 30-40 kilometre derinlikte bir güvenli bölge oluşturulması için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın 6. gününde Rasulayn ve Tel Abyad’da kontrolün sağlanmasının ardından yeni hedef olarak Ayn el-Arap bölgesini duyurdu. Erdoğan’ın açıklaması üzerine ise Fırat’ın batısındaki Gaziantep’in Karkamış ve Suriye’nin Cerablus kentinde bulunan Türk ve Milli Suriye Ordusu birlikleri harekete geçti. Türkiye’den yapay köprü malzemeleriyle TSK’nın envanterinde bulunan ve bataklık ya da suyun içerisinden tank, zırhlı araçların geçişine olanak tanıyan askeri hasır aracı, köprülü tank gibi milli araçlar bölgeye sevk edildi. Gecede süren sevkiyatlarda Ayn el-Arap’ın batıdan kuşatmasında yer alacak olan tank, zırhlı birliklerle diğer araçların bölgeye intikali sürdü.
HAZIR BEKLETİLİYOR
Karkamış Gümrük Kapısı’ndan tırların üstünde geçirilen araç ve malzemeler, Fırat Nehri’nin batısındaki güvenli bir bölgede hazır bir şekilde bekletiliyor. Hazırlıklarını tamamlayan istihkam ve hücum birlikleri, Başkan Erdoğan’dan gelecek talimat üzerine harekete geçecek. Fırat’ın üstünde oluşturulacak yapay köprüyle zırhlı araçların nehirden geçmesi sağlanacak. Fırat’ın batısından çıkacak takviye Türk ve Milli Suriye Ordusu birlikleri, önce YPG-PKK kontrolündeki Zormağar bölgesini ardından ise Ayn el-Arap’a kadar uzanan köyleri tek tek ele geçirerek şehri batıdan kuşatmasında görev alacak.
560 TERÖRİST ÖLDÜ
6´ncı gününe girilen Fırat´ın doğusundaki harekatta 2 asker şehit oldu, 147 asker ise yaralandı. Aynı süreçte teröristler tarafından Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Azez kentine yönelik düzenlenen saldırıda da 2 asker şehit oldu. Harekatın başından bu yana yapılan çatışmalar ve bombardımanda ise 560 terörist etkisiz hale getirildi. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn ilçe merkezleri ile Suluk beldesi ve 62 köy terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtarıldı.
MESKUN MAHAL BAŞLADI
Yerli ve milli üretim silah ve mühimmatların kullanıldığı harekat kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad’da kimsenin zarar görmemesi için meskun mahal operasyonuna da başlandı. Tespit edilen sığınak ve tünellerin imha edildiği Tel Abyad’da tüm ev ve sokaklar da tek tek tuzaklanmış patlayıcıya karşı kontrol ediliyor. TSK ile SMO unsurlarının meskun mahale yönelik operasyonlarını sürdürdüğü Tel Abyad’ın birkaç gün içerisinde tamamen güvenli hale getirildiğinin ilan edileceği belirtildi. Bu arada olası saldırı ve sızma girişimine karşın Tel Abyad’ın doğu, batı ve güneyinde de güvenlik güçlerinin her türlü önlemi aldığı belirtildi.
HAREKAT GENİŞLEYECEK
Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK ve SMO birliklerinin, özgürleştirilen Tel Abyad’ın doğu ve batısına ilerleyişi devam ediyor. Genişleyerek devam eden harekatta yeni hedef Tel Abyad’ın doğusundaki Ayn-el Arap ve Münbiç. ABD’nin gözlem noktalarını boşaltmasından sonra komandolar, dün geceden itibaren Münbiç etrafını kuşatmaya başladı. Suriye Milli Ordusu unsurları da Münbiç’e yönelik operasyonu başlattı. Mümbiç’in batısında bulunan Yalışlı ve el-Azuri köyleri teröristlerden temizlendi.Bölgede terör örgütü PKK/PYD’ye ait bir tank da ele geçirildi.
Karargahta ‘Barış Pınarı’ toplantısı
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ve MİT Başkanı Hakan Fidan ile sabahın ilk ışıklarına kadar yaptıkları toplantıda Barış Pınarı Harekatı’nda gelinen son durumu ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi, anlık bilgiler kapsamında talimatlar verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat’ın doğusundaki teröristlere yönelik icra edilen Barış Pınarı Harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam ederken Akar ve TSK komuta kademesinin de harekatın sevk ve idaresine yönelik yoğun mesaisi sürüyor.
DETAYLI İNCELEME
Barış Pınarı Harekatı’nı anbean takip eden Akar ve komutanlar dün gece de önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığında sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden toplantıya Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı. Kuvvet Komutanlıklarının Harekat Merkezleri ve bölgedeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle görüşülen toplantıda, sahadan gelen son görüntüler de detaylı olarak incelendi. Gelen anlık bilgiler kapsamında değerlendirmeler yapılırken harekatın emniyetle devamı için ABD’li ve Rus muhataplarla her kademede karşılıklı bilgi alışverişi de gerçekleştirildi.
Mehmetçik vurdu, hainler kudurdu
Tel abyad ve Rasulayn ilçe merkezlerinde kontrolün sağlandığı harekatta, iki kent arasındaki köylerin terör örgütü PKK/YPG’den arındırılmasına devam ediliyor. Türkiye´nin güney komşusu Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından ülkenin kuzeyinde Fırat Nehri doğusunda kalan yerleşim alanları muhalifler ve çeşitli terör örgütlerinin ardından 2015 yılından itibaren terör örgütü PKK/YPG kontrolüne girdi. Terör örgütü PKK/YPG sivilleri göçe zorlayarak Kürt kökenli Suriyelileri buraya yerleştirerek demografik yapıyı değiştirmesi ve saldırılar düzenlemesi ile Türkiye sınır güvenliği için tehdit oluşturmaya başladı. Türkiye, 9 Ekim saat 16.00 itibariyle Barış Pınarı Harekatı’nı başlattı. Savaş uçakları ve sınırda konuşlu topçu birlikleri tarafından obüs ve çok namlulu roketatarlar ile terör hedeflerinin ateş altına alınmasıyla başlayan harekatta, Türk askerleri ile Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları da karadan Fırat´ın doğusuna giriş yaptı. Sivillerin zarar görmemesi için titizlikle yürütülen harekat sırasında teröristler, Mehmetçiğin önünde tutunamayınca, varlık göstermek için sınır hattındaki Suruç, Akçakale, Ceylanpınar ve Nusaybin ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye´nin Cerablus, El Bab ve Azez kentlerine de roket ve havanlı saldırılar düzenlendi. Aralarında çocukların da olduğu 18 sivil şehit oldu, 147 kişi ise yaralandı. Bu arada, Rasulayn kırsalından YPG/PKK’lı teröristler atılan 4 havan mermisi Ceylanpınar ilçesindeki bazı evlere ve boş alana isabet etti. Ölen veya yaralanın olmadığı saldırı nedeniyle bir evin çatısında yangın çıktı.
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