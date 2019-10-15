Hedef Münbiç ve Ayn El-Arap

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda kalan yaklaşık 480 kilometrelik Suriye sınırı boyunca 30-40 kilometre derinlikte bir güvenli bölge oluşturulması için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın 6. gününde Rasulayn ve Tel Abyad’da kontrolün sağlanmasının ardından yeni hedef olarak Ayn el-Arap bölgesini duyurdu. Erdoğan’ın açıklaması üzerine ise Fırat’ın batısındaki Gaziantep’in Karkamış ve Suriye’nin Cerablus kentinde bulunan Türk ve Milli Suriye Ordusu birlikleri harekete geçti. Türkiye’den yapay köprü malzemeleriyle TSK’nın envanterinde bulunan ve bataklık ya da suyun içerisinden tank, zırhlı araçların geçişine olanak tanıyan askeri hasır aracı, köprülü tank gibi milli araçlar bölgeye sevk edildi. Gecede süren sevkiyatlarda Ayn el-Arap’ın batıdan kuşatmasında yer alacak olan tank, zırhlı birliklerle diğer araçların bölgeye intikali sürdü.

HAZIR BEKLETİLİYOR

Karkamış Gümrük Kapısı’ndan tırların üstünde geçirilen araç ve malzemeler, Fırat Nehri’nin batısındaki güvenli bir bölgede hazır bir şekilde bekletiliyor. Hazırlıklarını tamamlayan istihkam ve hücum birlikleri, Başkan Erdoğan’dan gelecek talimat üzerine harekete geçecek. Fırat’ın üstünde oluşturulacak yapay köprüyle zırhlı araçların nehirden geçmesi sağlanacak. Fırat’ın batısından çıkacak takviye Türk ve Milli Suriye Ordusu birlikleri, önce YPG-PKK kontrolündeki Zormağar bölgesini ardından ise Ayn el-Arap’a kadar uzanan köyleri tek tek ele geçirerek şehri batıdan kuşatmasında görev alacak.

560 TERÖRİST ÖLDÜ

6´ncı gününe girilen Fırat´ın doğusundaki harekatta 2 asker şehit oldu, 147 asker ise yaralandı. Aynı süreçte teröristler tarafından Fırat Kalkanı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Azez kentine yönelik düzenlenen saldırıda da 2 asker şehit oldu. Harekatın başından bu yana yapılan çatışmalar ve bombardımanda ise 560 terörist etkisiz hale getirildi. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn ilçe merkezleri ile Suluk beldesi ve 62 köy terör örgütü PKK/YPG işgalinden kurtarıldı.

MESKUN MAHAL BAŞLADI

Yerli ve milli üretim silah ve mühimmatların kullanıldığı harekat kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad’da kimsenin zarar görmemesi için meskun mahal operasyonuna da başlandı. Tespit edilen sığınak ve tünellerin imha edildiği Tel Abyad’da tüm ev ve sokaklar da tek tek tuzaklanmış patlayıcıya karşı kontrol ediliyor. TSK ile SMO unsurlarının meskun mahale yönelik operasyonlarını sürdürdüğü Tel Abyad’ın birkaç gün içerisinde tamamen güvenli hale getirildiğinin ilan edileceği belirtildi. Bu arada olası saldırı ve sızma girişimine karşın Tel Abyad’ın doğu, batı ve güneyinde de güvenlik güçlerinin her türlü önlemi aldığı belirtildi.

HAREKAT GENİŞLEYECEK

Barış Pınarı Harekatı kapsamında TSK ve SMO birliklerinin, özgürleştirilen Tel Abyad’ın doğu ve batısına ilerleyişi devam ediyor. Genişleyerek devam eden harekatta yeni hedef Tel Abyad’ın doğusundaki Ayn-el Arap ve Münbiç. ABD’nin gözlem noktalarını boşaltmasından sonra komandolar, dün geceden itibaren Münbiç etrafını kuşatmaya başladı. Suriye Milli Ordusu unsurları da Münbiç’e yönelik operasyonu başlattı. Mümbiç’in batısında bulunan Yalışlı ve el-Azuri köyleri teröristlerden temizlendi.Bölgede terör örgütü PKK/PYD’ye ait bir tank da ele geçirildi.