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Hedefini vuramayınca işyerine sıkıp kaçtı

Kağıthane'de motosikletle gelen kasklı saldırgan bir şahsa silahlı saldırı düzenledi. Hedefini vuramayan saldırgan iş yerine kurşun yağdırıp kaçtı. Şüpheli yakalanırken, yaşananlar kameralara yansıdı.

IHA17 Mart 2024 Pazar 13:55 - Güncelleme:
Hedefini vuramayınca işyerine sıkıp kaçtı

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Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, bir iş yeri önünde oturan Sedat D., arkadaşı Selçuk U. ile sohbet etmeye başladı. O esnada sokağa gelen iki şahıstan biri motosikletin aşağıya indi. Kasklı şahıs ardından silahını çekip iş yeri önünde duran Selçuk U.'nın yanına kadar geçip ateş açtı. Ancak saldırgan kurşunu isabet ettiremeyince Selçuk U. koşarak kaçtı. Bunun üzerine iş yerine birkaç el sıkan saldırgan geldiği motosiklete binerek kayıplara karıştı. Saldırı anı ise kameralara anbean yansıdı.

HEDEFİNİ VURAMAYINCA İŞYERİNE SIKIP KAÇTI

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Olay yerindeki kovanları incelemek için delil torbasına koyan polis ardından saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

POLİSİN YAKALADIĞI SALDIRGANI TUTUKLANDI

Olayla ilgili sokak sokak kamera görüntüsünü inceleyen polis saldırganın kimliğini tespit ederek takibe aldı. Saldırgan geçtiğimiz günlerde polis tarafından bir uygulamada yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şahsın üstünde bir de ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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