İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2023 Pazartesi / 16 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2489
  • EURO
    29,9105
  • ALTIN
    1812.88
  • BIST100
    7729.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

HEDEP'ten TBMM'de kürsü işgali

HEDEP milletvekilleri TBMM Genel Kurulunda kürsüyü işgal etti.

IHA30 Ekim 2023 Pazartesi 12:33 - Güncelleme:
HEDEP'ten TBMM'de kürsü işgali
ABONE OL

TBMM Genel Kurulu 12. Kalkınma Planı'nı görüşmek üzere toplandı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın kendi gruplarına kaba ve yaralayıcı söz söylediğini ifade etti. Bunun üzerine usul tartışması açıldı. Usul tartışmasında Beştaş ara verilmesini ve grup başkanvekilleri ile toplantı yapılmasını ve tutum açıklanmasını talep etti.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ usul tartışmasının ardından da tutumunda değişiklik olmadığını açıkladı. Bunun üzerine HEDEP milletvekilleri alkışlarla kürsüyü işgal ettiler. Bozdağ oturuma ara verdi. Aradan sonra da Bozdağ açıklama yaparak grup başkanvekilleri ile toplantı yaptıklarını ve görüşmelerinin devam ettiğini ifade etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.