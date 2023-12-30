Hekimler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı yürüdü

Türkiye'nin birçok ilinde hekimler İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermek için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi. Sakarya, Zonguldak, Van, Erzurum, Kars, Elazığ ve Siirt hekimler, giydikleri beyaz önlüklerle "sessiz yürüyüş" yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

VAN

Van'da sağlık çalışanlarının, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla düzenledikleri "sessiz yürüyüş", yedinci haftada da devam etti.

Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen sağlık çalışanları, "Hekimlerden Sessiz Yürüyüş, Zulme ve Soykırıma Dur Demek İçin" yazılı pankartla Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada sağlık çalışanları adına açıklama yapan doktor Yakup Aslan, hekimler ve sağlık çalışanları olarak "Soykırım, İşgal ve Terör"e karşı yürüyüşlerini yedinci haftada da sürdürdüklerini belirtti.

Gazze'de ambargo ve katliamların devam ettiğini ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"Biz, ilk günkü öfke ve acı ile sözün tükendiği yerde, sessiz yürüyüşümüzle farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. Doktorlar ve sağlık çalışanları, kan görmeye, yaralı görmeye, aralıksız çalışmaya, uykusuz kalmaya, saatlerce ayakta kalmaya, ailesini günlerce görmemeye alışıktır. Ancak önüne gelen yaralıya yardım eli uzatamamaya hiç alışık değildir."

Yürüyüşe katılanlar, açıklamanın ardından dağıldı.

SAKARYA

Sakarya ve Zonguldak'ta hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Tozlu Cami önünde beyaz önlüklerini giyerek toplanan hekim ve sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları, dövizlerle Adapazarı Kültür Merkezi önüne kadar slogan atmadan yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Mohanad Aldrubi, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet diledi.

Aldrubi, ilk günkü öfke ve acı ile sözün tükendiği yerde, sessiz yürüyüşle farkındalık oluşturmaya devam ettiklerini söyledi.

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana onlarca doktoru tutukladığını, onlarcasının ise nerede olduğunun hala bilinmediğini aktaran Aldrubi, Gazze'de hastanelerin bombalandığını, sağlık kuruluşlarının yıkıldığını kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası aktörlere seslenen Aldrubi, tutuklu sağlık çalışanlarının güvenli şekilde özgür olmalarını, kalan hastane ve tıp merkezlerinin güvenliğinin ve ihtiyaçlarının karşılanmasını, yıkılan hastanelerin en kısa sürede yeniden yapılmasını talep etti.

Doktorlar ve sağlık çalışanlarının Gazze'de zor şartlarda görev yaptığını dile getiren Aldrubi, "Gazze'de hala sağlıklı su kaynağı yok, elektrik yok, ulaşım yok, yemek kısıtlı, kalacak yer kısıtlı, can güvenliği yok. Gazze mi yoksa tüm dünyanın vicdanı mı yalnızlığa terk edildi?" diye sordu.

Aldrubi, yaralıların tahliye edilmesi, yardım tırlarının Gazze'ye girişinin sağlanması için Refah Sınır Kapısı'nın acilen açılmasını talep ederek, "Bu yürüyüşümüz, dünyanın hiçbir yerinde terör, soykırım ve işgali kabul etmediğimizin beyanıdır. Ülkemizde geçtiğimiz hafta yaşanan terör saldırılarında şehit olan askerlerimizin ailelerine tekrar başsağlığı ve sabır diliyoruz. İnsanlık dışı bütün eylemlerden kurtulmak için verdiğimiz mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız." ifadelerini kullandı.

- ZONGULDAK

Zonguldak'ta tren garı önünde toplanan hekimler ve sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları İsrail'e tepki gösteren döviz ve pankartlarla Madenci Anıtı'na yürüdü.

Grup adına basın açıklamasını okuyan stajyer doktor Mehmet Rasim Meriç, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlere de acil şifalar diledi.

Meriç, "Bizler biliyoruz ki Filistin'de kardeşlerimizi katleden silahlar ile askerlerimize doğrultulan silahları aynı eller tutmaktadır. İsrail'in arkasında duran ülkeler ile taşeron terör örgütünün arkasında duran ülkeler, aynı ülkelerdir ve aynı emperyalist çıkarları savunmaktadırlar. Ama başarılı olamayacaklardır. Hain emellerine kavuşamayacaklardır." diye konuştu.

Meriç, tüm dünyadan yükselen feryatlara rağmen savaş suçlarının devam ettiği belirterek, şöyle devam etti:

"Çocuklar, bebekler, kadınlar ve masum siviller umarsızca bombalanmaktadır. Yaralıların tedavi edilmeye çalışıldığı hastaneler bombalanmaktadır. Yaralı taşıyan ambulanslar dahi hedef alınmaktadır. Hekimler ve sağlık çalışanları kan görmeye, yaralı görmeye, aralıksız çalışmaya, uykusuz kalmaya, saatlerce ayakta kalmaya, ailesini günlerce görmemeye alışıktır. Ancak önüne gelen yaralıya yardım eli uzatamamaya hiç alışık değildir ve hastalarının gözlerinin önünde yavaş yavaş ölümü, tecrübe edebileceği en büyük acılardan biridir."

Gazze'de hala sağlıklı su kaynağının, elektriğin, ulaşımın olmadığına, yemeğin, kalacak yerin kısıtlı olduğuna ve can güvenliğinin bulunmadığına dikkati çeken Meriç, "Gazze mi yoksa tüm dünyanın vicdanı mı yalnızlığa terk edildi?" diye sordu.

Yürüyüşe, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, sivil toplum örgütü temsilcileri, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri katıldı.

ERZURUM VE KARS'TA SAĞLIK ÇALIŞANLARI FİLİSTİN İÇİN "SESSİZ YÜRÜYÜŞ" GERÇEKLEŞTİRDİ

Erzurum ve Kars'ta sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla düzenledikleri "sessiz yürüyüş" eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

Erzurum'da, Kars Kapı Şehitliği'nde bir araya gelen doktor ve sağlık çalışanları, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak, şehit mezarlarının bulunduğu alana kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Burada okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua eden sağlık çalışanları, basın açıklaması için şehitlikte bulunan anıtın önünde toplandı.

Uzman doktor Muhammet Mutlu, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 askeri anarak, basın açıklamasını okudu.

İsrail'in, Gazze'ye havadan ve karadan ölüm yağdırdığını, bölgeye giden yardımların da engellendiğini dile getiren Mutlu, Gazze'de yaralananların, anesteziye ulaşamadıkları için yaralanan uzuvlarının uyuşturulmadan kesildiğini aktardı.

- "FİLİSTİN'DE SADECE FİLİSTİNLİLER DEĞİL, İNSANLIK VE EVRENSEL HUKUK ÖLÜYOR"

Mutlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Gazze'de açıklanan rakamlara göre 7 binden fazla kişi kayıptır. Nereye götürüldükleri, nelere maruz bırakıldıkları meçhuldür. Yetkililer, terörist İsrail'in Filistinli şehitlerimizin bedenlerini kaçırdıklarını, bazılarının organlarını çalarak daha sonra Filistinlilere geri verdiklerini ifade etmektedir. Terörist İsrail, elinde bulunan Filistinli esirlere de işkence ve kötü muamelelerde bulunmaktadır. Sadece 3 ay içerisinde geri verilen esirler artık tanınmaz hale gelmiştir. Bazı mahkumlar işkence ve kötü muamelelere dayanamayıp, akıl sağlıklarını dahi kaybetmiştir. Dünyanın gözü önünde zalimler, uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayıyorlar. Buradan tüm dünya liderlerine sesleniyoruz ve diyoruz ki artık bu zulüm ve soykırıma son verin. Filistin'de sadece Filistinliler değil, insanlık ve evrensel hukuk ölüyor."

İsrail ile olan tüm ticari faaliyetlerin sona ermesi gerektiğini vurgulayan Mutlu, vatandaşlara da boykot çağrısında bulundu.

- KARS

Kars'taki sağlık çalışanları da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Kars Fethiye Camisi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, "Hekimlerden Sessiz Yürüyüş, Zulme ve Soykırıma Dur Demek İçin" yazılı pankartla Faikbey ve Atatürk Caddesi'nden Kars Kalesi'ne kadar yürüdü.

Burada sağlık çalışanları adına açıklama yapan Dr. Betül Feraye Kurt, Gazze'deki katliamların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, "Maalesef geçtiğimiz hafta siyonizmin ve ABD'nin ülkemizdeki maşaları olan terör örgütleri, alçak saldırıları ile 12 kahraman askerimizi şehit ettiler. Öfkemize öfke, acımıza acı eklendi. Bu hain saldırılar, siyonist işgalcilerin uzun vadedeki emellerinin Anadolu topraklarımız olduğunu bir kez daha hatırlattı. Kudüs davasının yalnızca Filistinlilerin değil, her Müslüman'ın derdi olması gerektiğini tekrar ispat etti." ifadesini kullandı.

- "İSRAİL, 7 EKİM'DEN BU YANA ONLARCA DOKTORU TUTUKLADI"

Hekimler ve sağlık çalışanları olarak "terör, soykırım ve işgal"e karşı yürüyüşlerini, 7. haftasında yaklaşık 40 ilde tek yürek olarak gerçekleştirdiklerini aktaran Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gündemden düşürülmeye çalışılsa da kimileri için sıradan hale gelse de Gazze'de ambargo ve katliamlar hız kesmeden devam ediyor. Bizler de ilk günkü öfke ve acı ile sözün tükendiği yerde, sessiz yürüyüşümüz ile farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. İsrail, 7 Ekim'den bu yana onlarca doktoru tutukladı, onlarcasının ise nerede olduğu hala bilinmiyor. Gazze şehrinin ana hastanesi olan Şifa Hastanesi Başhekimi Muhammed Ebu Salmia, 22 Kasım'dan bu yana İsrail tarafından tutuklu bulunuyor. Toplam sayısı 54 olan pek çok kıdemli doktor, neredeyse 1 aydır hiçbir suçlama olmaksızın İsrail ordusu tarafından gözaltında tutulmaya devam ediyor ve kimse onların nerede olduğunu bilmiyor."

TRABZON'DA HEKİMLER "SESSİZ YÜRÜYÜŞ" İLE İSRAİL'İ PROTESTO ETTİ

Trabzon'da görev yapan doktor ve sağlık çalışanları, terörü ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenledi.

Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine çeşitli yazıların yer aldığı dövizleri taşıyan sağlık çalışanları, Kahramanmaraş Caddesi'nden Atatürk Alanı'na yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Dr. Yasin Dilek, hekim ve sağlık çalışanları olarak terör, soykırım ve işgale karşı 7'nci haftada 40 ilde tek yürek olarak yürüyüş gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gazze'de katliamların hız kesmeden devam ettiğini belirten Dilek, "Maalesef geçtiğimiz hafta siyonizmin ve ABD'nin ülkemizdeki maşaları olan terör örgütleri alçak saldırıları ile 12 askerimizi şehit ettiler. Öfkemize öfke, acımıza acı eklendi. Bu hain saldırılar, siyonist işgalcilerin uzun vadedeki emellerinin Anadolu toprakları olduğunu bir kere daha hatırlattı ve Kudüs davasının yalnızca Filistinlilerin değil, bütün Müslümanların derdi olması gerektiğini bir kez daha ispat etti." diye konuştu.

Dilek, İsrail'in 7 Ekim'den beri onlarca doktoru tutukladığını, onlarcasının da nerede olduğunun bilinmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gazze şehrinin ana hastanesi olan Şifa Hastanesi Başhekimi Muhammed Ebu Salmia 22 Kasım'dan bu yana İsrail tarafından tutuklu bulunuyor. Toplam sayısı 54 olan pek çok kıdemli doktor, neredeyse 1 aydır hiçbir suçlama olmaksızın İsrail tarafından gözaltında tutulmaya devam ediliyor ve kimse onların nerede olduğunu bilmiyor."