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Helikopter kazasında şehit düşmüştü... Binbaşı kabri başında anıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 2014'te düşen askeri helikopterde şehit olan askerlerden Deniz Pilot Binbaşı Deniz Akdeniz için mezarı başında anma töreni düzenlendi.

AA13 Ekim 2023 Cuma 12:32 - Güncelleme:
Helikopter kazasında şehit düşmüştü... Binbaşı kabri başında anıldı
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Gölcük Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz için Gölcük Şehitler Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma töreni, saygı duruşuyla başladı.

Daha sonra kazada şehit olan Deniz Pilot Binbaşı Deniz Akdeniz, Deniz Pilot Üsteğmen Çağrı Ceyhan, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mehmet Karakaşoğlu ve DSA Astsubay Üstçavuş Ömer Burak Öğüt'ün özgeçmişleri okundu.

Tören, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edilmesiyle sona erdi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şehit ailelerine sabır diledi.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 12 Ekim 2014'te "S-70B Sikorsky" tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu Deniz Pilot Binbaşı Deniz Akdeniz, Deniz Pilot Üsteğmen Çağrı Ceyhan, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mehmet Karakaşoğlu ve DSA Astsubay Üstçavuş Ömer Burak Öğüt şehit olmuştu.

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