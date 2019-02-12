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Helikopterde şehit olan askerlerin canları pahasına faciayı önlediği gündüz olunca daha da ortaya çıktı

Çekmeköy'de düşen helikopterin enkazında çalışmalar devam ederken, helikopterdeki şehitlerimizin nasıl bir faciayı önlediği de gün ağarınca daha da ortaya çıktı. Kayıt edilen görüntü şehit düşen Pilotların helikopteri bina ve çocuk parkına düşürmeyerek kahramanlıklarını gözler önüne serdi.

  • İHA
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Çekmeköy'de dün akşam düşen ve dört askerimizin şehit olduğu kaza ile ilgili çalışmalar sürüyor. Helikopterin üzeri branda ile örtülürken, gün ağarınca kazanın boyutu da ortaya çıktı. Pilotların binalara ve çocuk parkına çarpmamak için büyük çaba sarf ettiği ise gündüz çekilen görüntülerde ortaya çıktı. Görüntülerde helikopterin bina ve çocuk parkının yanına düştüğü görülüyor. Çekilen bu görüntü de şehit olan pilotların kahramanlığının en net kanıtı diye kayıtlara girdi.

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