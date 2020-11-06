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Hem kendi canını hem trafiktekilerin canını hiçe saydı

Bursa'da trafikte bir eliyle otomobilinin tavanına koyduğu suntayı, diğer eliyle de direksiyonu tutan sürücü M.D'ye 275 lira ceza kesildi. Görüntülerde M.D., yanındaki kişiyle birlikte otomobilin üstüne koydukları suntayı tutmaya çalışırken görülüyor.

DHA06 Kasım 2020 Cuma 11:08 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 11:08
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Osmangazi ilçesinde Çekirge Caddesi’nden Altıparmak Caddesi istikametine giden 34 NH 3953 plakalı otomobilin sürücüsü M.D., bir eliyle direksiyonu diğer eliyle de otomobilinin tavanına koyduğu suntayı tuttuğu görüldü. O anlar, trafikteki diğer sürücüler tarafından görüntülendi. M.D. Altıparmak Caddesi girişinde uygulama yapan trafik ekiplerince de fark edildi. Uygulama noktasına gelmeden yolunu değiştiren M.D.’nin plakasını alan ekipler, 'Karayoluna değecek, taşacak şekilde taşımak' suçundan 275 lira ceza kesti.

Görüntülerde M.D., yanındaki kişiyle birlikte otomobilin üstüne koydukları suntayı tutmaya çalışırken görülüyor.

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